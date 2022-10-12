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РИА Новости

Минобороны Белоруссии назвало задачи совместной с Россией группировки войск

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Флаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений "Союзная решимость-2022"
Флаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский" во время учений "Союзная решимость-2022".
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Минобороны Белоруссии: задачи совместной с Россией группировки сугубо оборонительные

МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил во вторник, что задачи развертываемой группировки войск республики и РФ сугубо оборонительные, направлены на реагирование на обстановку вблизи границ.

"Задачи Региональной группировки войск сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи наших границ", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Глава минобороны пояснил, что сама региональная группировка войск - это сложный организм, состоящий из множества составляющих. "На протяжении времени функционирования этого оборонного компонента Союзного государства отрабатывались различные варианты его развертывания и применения. Одновременное развертывание всех систем в случае явной угрозы либо поэтапное развертывание в соответствии с обстановкой", - отметил он.

Министр добавил, что, исходя из угроз, может осуществляться перегруппировка для прикрытия отдельных направлений.

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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