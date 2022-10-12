Отчёт ООН: Иран усовершенствовал технологию обогащения урана

Завод в Натанзе Завод в Натанзе

Известно, что Иран давно работает над своей ядерной программой. Для этой страны обладание ядерным оружием могло бы стать надежной защитой на случай агрессии со стороны «коллективного Запада». Хотя власти Исламской республики ведут переговоры по ядерной сделке, параллельно страна не отказывается от разработок в сфере ядерных технологий.

Так, в конфиденциальном отчете ООН, посвященном наблюдению за ядерной сферой, утверждает агентство Reuters, содержится информация о расширении Ираном своих возможностей по обогащению урана. Как сообщает отчет, Иран делает это стремительно, используя передовые центрифуги. Процесс осуществляется на подземном заводе в Натанзе.

После того, как очередная попытка США договориться с Ираном зашла в тупик, страна возобновила разработки и ввела в эксплуатацию большое количество центрифуг. Их запрещается использовать для производства обогащенного урана, однако Тегеран это обстоятельство игнорирует. Единственная центрифуга, которую, согласно соглашению, мог бы использовать Иран для увеличения запасов обогащенного урана - IR-1 первого поколения.

Но сейчас Иран запустил центрифуги IR-6. Они отличаются куда большей эффективностью. Эксперты ООН считают эти центрифуги самыми передовыми из имеющихся в распоряжении у Ирана. Власти республики разместили центрифуги на двух подземных заводах – в Натанзе и Фордо. Эти промышленные объекты хорошо укреплены и могут выдерживать ракетные удары и бомбардировки с воздуха.

Горно-обогатительный комбинат в Натанзе, в провинции Исфахан, выступает в роли своеобразного центра иранской ядерной программы. Завод в Фордо, что в районе города Кум, еще более засекреченный объект, информация о котором носит весьма отрывочный характер. В открытых источниках про эти предприятия найти можно очень незначительные сведения.

В случае возобновления ядерной сделки Тегерану придется поставить центрифуги на хранение. Но, с другой стороны, вряд ли в ближайшее время, учитывая текущую мировую обстановку, ядерная сделка возобновится. Напомним, что Иран вернулся к развитию ядерной программы после того, как в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вывел страну из ядерной сделки и снова ввел санкции против Ирана.

Власти Исламской республики справедливо расценили такое действие Трампа как проявление враждебности США к Ирану и решили вернуться к разработкам, поскольку понимают, что ядерное оружие может играть роль своеобразного гаранта безопасности Ирана от возможной агрессии со стороны США, а также его региональных союзников в лице Израиля или арабских монархий Персидского залива.