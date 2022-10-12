Швеция выступает за отстранение России от участия в расследовании диверсии на Северных потоках

Стокгольм не допустит российских экспертов к расследованию взрывов на "Северных потоках", так как ради вступления в НАТО Швеция будет действовать так, как ей укажут США. Об этом заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на председателя шведского переходного правительства Магдалену Андерссон сообщило, что Стокгольм не планирует допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток".

Гусев напомнил, что Швеция подала заявку в НАТО и теперь ждет, когда станет полноправным членом организации.

"Поэтому они с американцами завязаны очень тесно", - объяснил аналитик.

По его словам, американцы шведам "пальчиком пригрозили" и потребовали отстаивать позицию Вашингтона.

"И шведы, и норвежцы, и фины, и все 30 стран НАТО находятся "под колпаком" США, поэтому будут говорить все, что им скажут", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что все скандинавские страны "поют американскую песню", хоть и на европейский лад".

Взрывы произошли в конце сентября сразу на двух российских газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке - 2". Германия, Дания и Швеция допускают, что имела место диверсия. При этом в датском МИД заявили о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

В Москве случившееся считают терактом, Путин ранее заявил о причастности к нему англосаксов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что без участия России в расследовании его нельзя будет считать достоверным и объективным.