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Финляндия захотела в НАТО из-за "российской угрозы". Но есть одна проблема

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Финские солдаты во время военных учений в Канкаанпгге, Финляндия. 4 мая 2022 года
Финские солдаты во время военных учений в Канкаанпгге, Финляндия. 4 мая 2022 года.
Источник изображения: © AFP 2022 / HEIKKI SAUKKOMAA

Мика Аалтола: вероятно, Финляндия станет членом НАТО в течение четырех месяцев

Финляндия может стать членом НАТО уже весной следующего года, пишет Aamulehti. На это ее подтолкнула "геополитическая угроза" со стороны России. Но чтобы присоединиться к альянсу, нужно сперва заручиться поддержкой Турции и Венгрии.

Александра Куннас (Aleksandra Kunnas)

"Единственная геополитическая угроза Финляндии — это Россия", — заявил Мика Аалтола. Восьмого октября директор Института внешней политики Финляндии выступил на мероприятии "Полная безопасность" в финском Тампере.

По словам Мики Аалтола (Mika Aaltola), Финляндия может стать членом НАТО не позднее, чем через четыре месяца. Восьмого октября директор Института внешней политики Финляндии выступил на мероприятии "Полная безопасность" в финском Тампере.

Мика Аалтола подчеркнул, что как члену НАТО Финляндии следует освоить новый язык сотрудничества, основная идея которого — "один за всех и все за одного".

"Единственная геополитическая угроза Финляндии — это Россия", — заявил Мика Аалтола.

В рамках своей лекции Аалтола также рассмотрел такие темы, как "отношения Финляндии и России", "Финляндия как член НАТО" и "ядерная угроза со стороны России, которая направлена на то, чтобы вызвать страх на Западе".

Как Финляндия будет продвигаться в вопросе вступления в НАТО?

По словам Аалтола, продвижение Финляндии в вопросе вступления в НАТО сейчас зависит от Турции и Венгрии. Вероятно, Венгрия будет действовать в соответствии с тем, что скажет Турция, и ратифицирует членство Финляндии в НАТО раньше Турции.

"Венгрия — страна ЕС. Страны ЕС не должны быть препятствием для подачи другими странами ЕС заявок в НАТО. Однако у Венгрии новая внешняя политика, они видят в Турции важного союзника и ждут сигнала от Турции", — прокомментировал Аалтола происходящее.

После решения Турции в самой Финляндии пройдет повторное голосование о членстве в альянсе, после чего страна официально станет членом НАТО. "Вероятно, Финляндия станет членом НАТО в течение четырех месяцев. Финляндия станет полноправным членом Североатлантического альянса. У нас будет право на то, чтобы Финляндию защищали, а также обязанности, то есть мы будем должны защищать других. Граница НАТО и России будет составлять 2600 километров. После вступления Финляндии в НАТО ее нарушение будет направлено против всех стран-членов", – подчеркнул Аалтола.

По словам Аалтола, для членства Финляндии в НАТО важное значение имеет регион Балтийского моря. "Не нужно задумываться о том, к какому региону мы относимся — к странам Северной Европы или региону Балтийского моря, потому что Балтийское море в этой ситуации — объединяющий фактор. Финляндия получает выгодную позицию для развития арктического направления НАТО. У западных стран в регионе Балтийского моря больше ресурсов, чем у России", – сказал эксперт.

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Страны
Венгрия
Россия
Турция
Финляндия
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
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