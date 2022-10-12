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ЦАМТО

Сергей Рябков: Россия предупреждает США и Запад об опасности неконтролируемой эскалации

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: militarynews.ru

ЦАМТО, 11 октября. Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации. Из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации", – сказал С.Рябков.

При этом он добавил, что в Москве с сожалением отмечают, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву, обучение персонала вооруженных формирований Украины на территории стран альянса, предоставление разведданных, спутниковых снимков в реальном времени вплоть до определения целей для артиллерийских ударов и планирования операций ВСУ, все больше вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", в то время как от "руководителей разного уровня в США и в Европе раздаются призывы "нанести поражение" нашей стране "на поле боя".

"Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера", – цитирует "РИА Новости" С.Рябкова.

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