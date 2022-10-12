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ЦАМТО

Руководство НАТО обратилось к оборонным компаниям с просьбой нарастить производство

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Маркив

ЦАМТО, 11 октября. Страны НАТО на фоне сокращения запасов вооружения призывают оружейные компании нарастить производство, чтобы пополнить свои склады и помочь Киеву.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"У некоторых европейских стран, которые направляли вооружение Киеву, заканчиваются запасы, могут потребоваться годы, чтобы восполнить дефицит", – говорится в сообщении агентства. В связи с этим, как отмечается, страны-союзники не могут предоставить Киеву необходимое вооружение достаточно быстро.

По словам источников Bloomberg, страны НАТО призывают компании увеличить производство, чтобы помочь им восполнить запасы, как для оказания помощи Украине, так и для пополнения собственных складов "в условиях повышенной напряженности".

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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