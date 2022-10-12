Спущен на воду четвертый патрульный катер класса "Улучшенный Кейп" для ВМС Австралии

ЦАМТО, 11 октября. Компания Austal Limited (Austal) 10 октября на своей странице в Facebook объявила о состоявшемся спуске на воду четвертого (из восьми заказанных) патрульного катера класса "Улучшенный Кейп" для ВМС Австралии.

Катер (Hull 814) был спущен на воду на предприятии в Хендерсоне (Западная Австралия) примерно через 12 месяцев после начала строительства и всего через 3 месяца после спуска на воду третьего катера серии в июне 2022 года. В настоящее время два катера находятся на стадии оснащения, а четыре – на различных стадиях строительства.

Катера класса "Улучшенный Кейп" предназначены для замены состоящих на вооружении патрульных катеров класса "Армидейл" и будут использоваться в качестве временного решения до принятия на вооружение новых морских патрульных кораблей класса "Арафура". Катера будут применяться для контроля границ, охраны рыболовства и выполнения полицейских функций.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2020 года Минобороны Австралии подписало с подразделением Austal Australia контракт на строительство для ВМС Австралии по усовершенствованному проекту шести патрульных кораблей класса "Улучшенный Кейп". Стоимость заказа составляет около 324 млн. австр. долл. Церемония закладки киля головного корабля, "Кейп Отуэй", состоялась 24 июля 2020 года. Он был передан ВМС Австралии на предприятии в Хендерсоне (Западная Австралия) 23 марта 2022 года. Спуск на воду второго катера, "Кейп Перон", состоялся 5 марта 2022 года. Он был передан ВМС Австралии 4 августа 2022 года.

В апреле 2022 года премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что Министерство обороны страны закажет два дополнительных катера класса "Улучшенный Кейп". Стоимость заказа оценивается в 124 млн. австр. долл. Планируется, что все катера будут переданы ВМС Австралии до 2024 года.

Ранее по двум контрактам в течение 2013-2015 гг. и 2016-2017 гг. компания Austal поставила ВМС Австралии 10 катеров класса "Кейп".