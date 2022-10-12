FT: Украина уязвима из-за нехватки систем ПВО

Как указывает издание, малое количество систем ПВО "стало одним из главных слабых мест Киева"

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. У украинских военных не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО), что делает Украину уязвимой перед ракетными обстрелами. Об этом во вторник сообщила британская газета Financial Times.

Как указывает издание, малое количество систем ПВО в наличии у Вооруженных сил Украины (ВСУ) "стало одним из главных слабых мест Киева". Украина обладает "внушительной территорией", из-за чего снаряды в случае ракетных обстрелов "могут подлетать с разнообразных направлений". Небольшого числа, находящихся в распоряжении республики, высокоточных систем ПВО большой дальности "явно не хватает", чтобы обеспечить эффективную защиту всей территории, сообщили газете представители западных ведомств, пожелавшие сохранить анонимность. Ситуацию осложняет и тот факт, что в последнее время военное руководство республики "перебросило значительную часть подобных систем на передовую".

В последнее время Киев "активизировал работу" дипломатических представительств в западных странах в целях обеспечения ВСУ системами ПВО. Данный запрос "находит понимание" на Западе, отмечает газета со ссылкой на источники. Кроме того, ранее Украина уже достигла договоренностей с США о поставке республике восьми зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, первые два из них "должны прибыть уже через несколько месяцев", а также с Германией - о направлении четырех систем ПВО IRIS-T, первая из которых ожидается "уже через несколько дней".

В то же время эксперты лондонского аналитического центра Royal United Services полагают, что "тотальную защиту" Украины не могли бы обеспечить и "все системы ПВО в мире". В данной ситуации военному руководству в Киеве предстоит "искать баланс" между прикрытием передовой и защитой тыла, заключают они.