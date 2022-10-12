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Военное обозрение

Российские дроны-камикадзе «Герань-2» вывели из строя Ладыженскую ТЭС в Винницкой области Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Российские ВС продолжают выводить из строя критически важную инфраструктуру Украины, перейдя от массовых ракетных ударов к точечным. Вслед за ночными ударами появилась информация и об утренних.

Утром вторника, 11 октября, прилетело по очередной ТЭС, на этот раз расположенной в Винницкой области Украины. По имеющейся на данный момент информации, целью ударов дронов-камикадзе "Герань-2" стала Ладыженская ТЭС, расположенная в одноименном городе на правом берегу Южного Буга. Как сообщают местные ресурсы, ТЭС атаковали два российских беспилотника и несмотря на противодействие украинской ПВО, оба цель поразили, выведя станцию из строя.

Глава областной военной администрации области Сергей Борзов атаку на ТЭС подтвердил, заявив, что утром станцию атаковали "иранские беспилотники" Shahed 136. О последствиях удара пока ничего не сообщается. В течение ночи в Винницкой области дважды объявлялась воздушная тревога, но других сообщений о поражении каких-либо объектов нет.

После вчерашней массовой ракетной атаки, названной "ударом возмездия" по всей Украине идут веерные отключения электроэнергии по причине поражения нескольких ТЭС в различных регионах. По Винницкой области сообщалось о повреждении железнодорожной инфраструктуры, сообщений о перебоях с электричеством не было. Теперь, по-видимому, будут.

Накануне командование Воздушных сил Украины, к которому относится и ПВО, сообщило о якобы перехвате больше половины российских ракет и почти всех дронов-камикадзе. Вслед за военными эту сказку повторил и Зеленский в очередном своем видеообращении. Однако даже украинские источники сообщают, что это откровенная ложь, большинство ракет и беспилотников попали туда, куда их и посылали, ПВО Украины отразить атаку не сумело.

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