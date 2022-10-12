В прессе США засомневались в эффективности работы ЦРУ

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С развалом Советского Союза и социалистического лагеря у американцев возникает всё больше вопросов к деятельности Центрального разведывательного управления США. Граждане страны не понимают, зачем оно вообще нужно, утверждает издание The New Yorker.

Впервые о том, что с ЦРУ что-то не так, стало ясно в январе 1995 года, когда в Сенат США был внесён законопроект «Об упразднении Центрального разведывательного управления». Автором проекта был сенатор от штата Нью-Йорк Дэниел Патрик Мойнихан. По его словам, ЦРУ слишком сильно и часто показывало свою некомпетентность.

The New Yorker пишет, что долгие годы граждан США убеждали в том, что без ЦРУ нельзя, что эта организация занимается очень важными делами. Однако ЦРУ стукнуло 75 лет, и до сих пор остаётся неясным, насколько эта спецслужба реально эффективна.

Издание подчеркивает, что с момента создания основной проблемой ЦРУ является отсутствие координации между секретными операциями и сбором и анализом разведданных. И вместо того чтобы повысить эффективность уже используемых ресурсов, те или иные недоработки пытались закрыть созданием всё новых агентств, офисов и центров, как это было с созданием Департамента национальной разведки в 2004 году. В итоге к настоящему моменту в США расплодилось более 10 различных разведывательных структур, задачи которых во многом схожи, а вот бюджет у каждого свой - зачастую это даже не десятки, а сотни миллиардов долларов.

Американский политолог Эми Б. Зегарт в своей книге «Шпионы, ложь и алгоритмы: история и будущее американской разведки», которую он приурочил к 75-летию ЦРУ, перечисляет множество просчётов и скандалов, связанных с ЦРУ и другими спецслужбами США.

Эксперты в США утверждают, что проблема ЦРУ состоит во многом в том, что оно мало учится даже на собственных ошибках. Так, после начала холодной войны ЦРУ не раз десантировало украинских националистов за советскую границу, где они часто оказывались арестованными. Однако эта практика продолжалась несколько лет.

Прямо под боком США американские спецслужбы и прежде всего ЦРУ допустили появление коммунистического режима Кастро на Кубе. В книге поднимается тема загадочной роли ЦРУ в убийстве президента США Джона Кеннеди. Множество провалов и большая жестокость агентов ЦРУ проявились и в годы войны во Вьетнаме.

А деятельность ЦРУ в Иране была полным провалом, итогом которого стал приход к власти там антиамериканских религиозных властей и провал с освобождением американских заложников из посольства США в Иране.

Понятно, что многие действия ЦРУ остаются засекреченными, однако, если исходить даже из того, что является очевидным, можно понять, что отрицательного в деятельности этой организации много больше, нежели положительного, как пишет американское издание.

Среди провальных и скандальных событий, связанных с ЦРУ в последние два десятилетия, можно назвать то, что была допущена атака самолётов на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года и выдуманное «оружие массового уничтожения» Ирака. Не делает чести ЦРУ и деятельность в свете украинского кризиса.

Сегодня остаётся только гадать, каким будет следующий «определяющий провал» ЦРУ, пишет The New Yorker.