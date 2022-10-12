Армия США заключает контракты на создание гибридных боевых машин для замены Bradley

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Этим летом в США был опубликован запрос предложений для промышленности по разработке и созданию прототипов для программы новых (гибридных) боевых машин. Заявки должны быть поданы в начале ноября, заявил генерал-майор Гленн Дин, исполнительный директор армейской программы по наземным боевым системам.

В прошлом году американская армия заключила контракты на разработку предварительных проектов в течение 12 месяцев. В нем приняли участие пять компаний: Oshkosh Defense, BAE Systems, General Dynamics Land Systems, American Rheinmetall Vehicles и Point Blank Enterprises.

Есть поставщики транспортных средств, которые не участвовали в первом этапе, но теоретически могли конкурировать. Мы думаем, что все пять нынешних конкурентов будут участвовать в торгах. Каждый из них должен принять собственное деловое решение о вероятности успеха на следующем этапе

— сказал генерал-майор Гленн Дин.

По словам Дина, армия несколько раз корректировала свой запрос предложений на основе отзывов отрасли. По его словам, в сентябре армия выпустила поправку, требующую, чтобы каждая компания, подавшая заявку, выполнила «задачу» по модульной архитектуре открытых систем.

Замена Bradley может стать первой гибридной боевой машиной армии США.

Первоначальная концепция предусматривала 12, но армия потребовала 7 машин с возможностью доставки еще четырех. Изменение позволяет сервису управлять высокой стоимостью прототипов.

По словам Дина, команда программы опционально пилотируемых боевых машин работает с армейским командованием по испытаниям и оценке для тестирования цифровых систем, что может позволить проводить более ранние и быстрые испытания с меньшим количеством прототипов. Армия также позволяет отраслевым командам предлагать, когда они будут готовы к рассмотрению проекта, вместо того, чтобы служба устанавливала жесткие и быстрые сроки.

Он добавил, что армия ожидает заключения контракта с тремя производителями примерно в апреле 2023 года. Этап детального проектирования состоится в 2023 и 2024 финансовом году, а этап создания прототипа начнется в 2025 финансовом году.

Вашингтон рассчитывает выбрать в четвертом квартале 2027 финансового года одну компанию для производства малосерийных машин. Ввод в эксплуатацию первой такой машины запланирован на 2029 финансовый год, а полномасштабное производство должно начаться в 2030 финансовом году.