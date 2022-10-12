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Известия.ru

Глава Союза радиолюбителей рассказал о помощи военнослужащим в ДНР

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Председатель Союза радиолюбителей Донецкой Народной Республики (ДНР) Виктор Иванин обеспечивает связь между воинскими подразделениями Донбасса. Об особенностях своей работы он рассказал во вторник, 11 октября, в беседе с «Известиями».

«К моему глубокому сожалению, как оказалось, очень мало специалистов в области радиосвязи. Поэтому 24 мая 2014 года мной было принято решение создать коллектив, который может помогать нашей армии», — поделился Иванин.


Он уверен, что без качественной радиосвязи войска были бы парализованы.

По словам специалиста, впервые Союз радиолюбителей помогал налаживать коммуникацию между участниками батальона «Восток». На сегодняшний день Иванин поддерживает контакт с начальниками связи примерно 20–30 подразделений.

В кругу радиолюбителей ДНР нет профессиональных связистов: бывшие шахтеры, комбайнеры и просто увлеченные любители. Несмотря на это, к работе члены союза подходят со всей ответственностью и всегда готовы помочь военным с настройкой качественных радиосистем.

Ранее, 10 октября, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу связистов в условиях специальной военной операции по защите Донбасса.

Подразделения ВС РФ используют станцию с мобильной системой, которая позволяет вести видеоконференцию напрямую в окопах. Задействована и проводная связь, которую невозможно прослушать. В окопах этот провод может тянуться почти 1,5 км, обеспечивая коммуникацию со штабом. Именно так координируется работа артиллерии, пехоты и танковых соединений.

До этого, 20 сентября, Минобороны рассказало, как командир связистов под артогнем восстановил поврежденную связь между подразделениями. Это позволило оперативно установить связь командного пункта группировки с подчиненными подразделениями, уточнить задачи и передать координаты противника.

19 сентября военные связисты рассказали «Известиям» о закулисье своей работы в зоне боевых действий — особенностях несения службы, маскировке и уловках. В повседневной работе связисты используют различные уловки. Одной из них является радиоигра по введению противника в заблуждение.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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