Стратегический аргумент

Военный историк Дмитрий Болтенков — о том, как тяжёлая бомбардировочная авиация помогала добиться поставленных военных целей

В понедельник, 10 октября 2022 года с самого утра наблюдался массированный ракетный удар по всей оставшейся под контролем Киева украинской территории. В этом есть нечто новое — обстрелы крылатыми ракетами шли волнами. Поражение, помимо военных целей, нанесли и объектам энергетики. Всего за первую половину дня, по украинским оценкам, использовано до двухсот российских ракет наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, что сделало это «воздушное наступление» одним из крупнейших с начала спецоперации.

Само понятие воздушного наступления появилось еще в годы Первой мировой войны, когда начались первые налеты авиации противников на объекты друг друга. Но тогда имеющаяся авиационная техника не была способна нести крупные бомбы, самолеты были еще молодые и не смогли оказать стратегического влияния на ход боевых действий.

Развитие авиационной техники привело к появлению у англосаксонских стран тяжелых бомбардировщиков в 1930-е годы, таких как B-17, «Галифакс», «Либерейтор» и, в конце концов, к появлению «Сверхкрепости» B-29. Одновременно в межвоенное время появились доктрины победы над противником в помощью преимущественно воздушных ударов по его инфраструктуре. Самая известная из них — доктрина Дуэ, суть которой состояла в победе в грядущей войне только с помощью стратегической авиации. Возможные потери в такой войне расценивались гораздо меньшими, чем при проведении традиционных пехотных операций. В то время это было особенно важно, так как картины полей Фландрии, усеянные телами солдат в Первую мировую, всё ещё оказывали серьёзное влияние на умы политиков и генералов всех стран.

В ходе Второй мировой войны американские и английские тяжёлые бомбардировщики были брошены в небо над Германией для уничтожения военной промышленности и инфраструктуры, а также, по сути, и для террора мирного населения. Нельзя сказать, что только такие воздушные налеты, — а бывали и налеты в тысячу самолетов — привели к победе стран союзников, но Германии, а потом и Японии пришлось тратить огромные усилия на развертывание сил ПВО своих стран (по ряду оценок, в силах ПВО Третьего Рейха в конце войны служили порядка миллиона солдат), на перемещение своей промышленности под землю и прочее. Можно однозначно сказать, что эти налеты привели к тому, что ВМВ закончилась раньше, а жертв среди войск союзников было меньше, чем могло бы быть.

После Второй мировой войны богатые в промышленном отношении страны продолжили развитие своих воздушных сил. Так, в США появились тяжёлые стратегические бомбардировщики B-52, а в СССР — Ту-95 и Ту-160.

Надо сказать, что такое развитие стратегической авиации продолжало приводить к важным результатам. К примеру, в 1972 году переговоры между США, Демократической Республикой Вьетнам и марионеточным государством Южный Вьетнам об окончании войны были прерваны руководством ДРВ. Тогдашний президент США Ричард Никсон бросил в бой авиацию, и прежде всего новые стратегические бомбардировщики B-52.

В период с 18 по 29 декабря 1972 года ковровым бомбардировкам подверглись военные, а также стратегически важные объекты: электростанции, металлургические заводы, мосты, автодороги, железнодорожные узлы в окрестностях Ханоя, Хайфона и основного индустриального района Тхайнгуен. Всего бомбардировщики B-52 совершили порядка 729 успешных боевых вылетов, сбросив на цели порядка 15 тыс. т боеприпасов на 32 объекта. Тактическая авиация добавила еще порядка 5 тыс. т бомб. Потери ВВС США составили всего порядка 27 самолетов. В результате такого «Рождественского наступления» стороны вернулись к переговорам и уже 27 января 1973 года было подписано Парижское мирное соглашение. США ушли из Вьетнамской войны, а еще через пару лет Ханой вернул под свой контроль всю территорию Вьетнама путем сухопутной операции. И хотя каждая из сторон (США и ДРВ) считают это своей победой, политикам и генералам стало ясно, что именно воздушная мощь стала в этом случае главным инструментом достижения политических целей.

В следующий раз это произошло в ходе агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Операция «Союзная Сила», обозначенная странами НАТО как гуманитарная интервенция, проводилась в период 24 марта — 10 июня 1999 года. Её целью было заявлено окончание боевых действий в Косово между силами Народно-освободительной армии Югославии и Армией освобождения Косово. За 78 дней авиация НАТО совершила порядка 35 тыс. вылетов, использовала более 23 тыс. бомб и порядка 300 крылатых ракет по военным и инфраструктурным объектам на территории Косово и Сербии. В результате Белград сдался и вывел свои войска с территории Косово. Потери НАТО были минимальны, наземной сухопутной компании не понадобилось.

В целом такие массированные авианалеты получили другое название — вбомбить страну (указать в списке) в каменный век. Прекращение нормальной жизнедеятельности населения, когда просто нет электричества, как-то оказывает сильное моральное воздействие не только на политиков, но и на волю народа к сопротивлению.

За прошедшие с тех событий время получило широкое развитие ракетное оружие. Стратегическим бомбардировщикам уже нет необходимости входить в зоны ПВО, можно сбрасывать авиационные боеприпасы с большого расстояния. Появились и беспилотные летальные аппараты-камикадзе. Широкое развитие получили крылатые ракеты большой дальности морского и наземного базирования. Возможностей удара по критическим объектам военной и, в первую очередь, энергетической структуры стало ещё больше. Стратегическая воздушная мощь стала в большей степени ракетной воздушной мощью.

Такие массированные ракетные удары, как проведенные 10 октября Россией против террористического режима в Киеве, уже произвели должное впечатление на население. Одно дело война в смартфоне, а другое — сидеть в метро без света и без мобильной связи. По ряду предварительных оценок, в это день были выведены из строя несколько важных тепловых электростанций Украины. При этом Россия, в отличие от киевского режима, не является террористическим государством, и по объектам атомной электроэнергетики Украины удары не наносит.

Продолжение таких ударов приведет к серьезным проблемам для киевского режима в обеспечении деятельности своих войск и мирного населения. И позволит в конечном итоге сохранить жизни русских солдат и мирного населения, и приблизить день победы нашей страны.

Автор — военный историк

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