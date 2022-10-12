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ТАСС

Эксперт: России и США, как ядерным державам, нужно вести диалог по ситуации на Украине

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Трефилов

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов отметил, что ядерная угроза возрастет, если участие НАТО в конфликте станет более прямым

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Россия и США, являясь ядерными державами, должны вести прямой диалог по ситуации на Украине. Такое мнение в интервью японскому телеканалу NHK, отрывки из которого приводятся во вторник, выразил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"Прежде всего это проблема между Россией и США, которые являются ядерными сверхдержавами, поэтому необходим какой-то вид консультаций или контактов", - приводит телеканал слова Кортунова. Генеральный директор РСМД подчеркнул, что российское руководство обеспокоено усиливающейся военной поддержкой Украины со стороны Запада. "Ядерная угроза возрастет, если участие НАТО в конфликте на Украине станет более прямым и масштабным", - цитирует японский телеканал генерального директора РСМД.

Касаясь темы развития ситуации после вхождения в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей Кортунов отметил, что "опираясь на российское законодательство, можно сказать, что война идет непосредственно на территории Российской Федерации". По его словам, она проходит не только с участием Украины, но и при активной вовлеченности в этот конфликт западных стран, в том числе, обладающих ядерным оружием.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. Путин 4 октября подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Президент РФ объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. 

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