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ТАСС

Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"

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Военнослужащий в экипировке "Ратник"
Военнослужащий в экипировке "Ратник".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В госкорпорации сообщили, что приступили к выполнению гособоронзаказа на 2023 год

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" по просьбе Минобороны РФ нарастила темпы изготовления экипировки "Ратник". Госконтракт за этот год выполнили досрочно, сообщили ТАСС в госкорпорации.

"В соответствии с просьбой Минобороны России мы существенно нарастили темпы изготовления экипировки "Ратник" и завершили контракт текущего года досрочно. Кроме того, Ростех приступил к выполнению гособоронзаказа на 2023 год, поставки в его рамках также планируется осуществить в досрочном порядке", - сказали в Ростехе.

Как отметили в госкорпорации, для наращивания темпов производства "производитель перешел на сменный график и организовал слаженную работу большой кооперации предприятий". Головным разработчиком экипировки является ЦНИИточмаш, под его контролем над "Ратником" работают более 30 компаний, которые выпускают несколько десятков элементов: бронешлемы, бронежилеты, средства жизнеобеспечения.

Главная особенность "Ратника" - возможность адаптировать комплект под физические особенности военнослужащего и выполняемые боевые задачи. Помимо базовой комплектации разработаны командирская версия, комплекты для снайперов, пулеметчиков, экипажей боевых машин. "Ратник" включает в себя средства индивидуальной защиты и средства защиты от оружия массового поражения. В качестве вооружения в систему входят стрелковое оружие, боеприпасы к нему, прицелы. Также "Ратник" позволяет интегрировать бойца в единую систему управления войсками за счет средств связи, управления и навигации. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
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