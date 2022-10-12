Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки "Ратник"

В госкорпорации сообщили, что приступили к выполнению гособоронзаказа на 2023 год

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" по просьбе Минобороны РФ нарастила темпы изготовления экипировки "Ратник". Госконтракт за этот год выполнили досрочно, сообщили ТАСС в госкорпорации.

"В соответствии с просьбой Минобороны России мы существенно нарастили темпы изготовления экипировки "Ратник" и завершили контракт текущего года досрочно. Кроме того, Ростех приступил к выполнению гособоронзаказа на 2023 год, поставки в его рамках также планируется осуществить в досрочном порядке", - сказали в Ростехе.

Как отметили в госкорпорации, для наращивания темпов производства "производитель перешел на сменный график и организовал слаженную работу большой кооперации предприятий". Головным разработчиком экипировки является ЦНИИточмаш, под его контролем над "Ратником" работают более 30 компаний, которые выпускают несколько десятков элементов: бронешлемы, бронежилеты, средства жизнеобеспечения.

Главная особенность "Ратника" - возможность адаптировать комплект под физические особенности военнослужащего и выполняемые боевые задачи. Помимо базовой комплектации разработаны командирская версия, комплекты для снайперов, пулеметчиков, экипажей боевых машин. "Ратник" включает в себя средства индивидуальной защиты и средства защиты от оружия массового поражения. В качестве вооружения в систему входят стрелковое оружие, боеприпасы к нему, прицелы. Также "Ратник" позволяет интегрировать бойца в единую систему управления войсками за счет средств связи, управления и навигации.