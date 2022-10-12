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Вестник Мордовии

Самый крупный иранский беспилотник может нести 13 бомб и летать 35 часов

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Источник изображения: Фото: imp_navigator (блог Юрия Лямина)

Новейший иранский ударный беспилотник Shahed-149 Gaza принят на вооружение в 2022 году. Этот аппарат поступает в подразделения Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.

Западные эксперты всерьез сравнивают его с американским MQ-9 Reaper. Его характеристики, в самом деле, впечатляют. Так, длина составляет 10,5 м, а размах крыла - 21 м, масса может достигать 3100 кг.

Источник изображения: Фото: imp_navigator (блог Юрия Лямина)

Этот БПЛА несет до 500 кг полезной нагрузки, в том числе разведывательно-прицельное оборудовании, включая работающую в дневном режиме видеокамеру с увеличением не менее 100-120 раз, тепловизор, лазерный дальномер-целеуказатель. Бомбовая нагрузка может насчитывать до тринадцати управляемых боеприпасов.

Источник изображения: Фото: imp_navigator (блог Юрия Лямина)

Мощность турбовинтового двигателя оценивается в 650-750 л.с. Максимальная продолжительность полета - тридцать пять часов, максимальная скорость - 350 км/ч. Практический потолок - около 10700 м. Дальность действия - 2000 км.

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Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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