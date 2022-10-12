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ТАСС

На МКС отправят новогодние подарки для космонавтов в октябре

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Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС"
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС".
Источник изображения: © NASA Johnson/CC BY-NC-ND 2.0

Их доставит грузовой корабль "Прогресс МС-21"

МКС, 11 октября. /ТАСС/. Космонавты рассчитывают получить новогодние подарки во время ближайшего запуска грузового корабля "Прогресс МС-21", передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, космонавты ожидают запуск и стыковку корабля в 20-х числах октября. Однако новогодние подарки российские члены экипажа откроют только во время праздника. Их подготовили родные космонавтов и группа психологической поддержки. Также на "Прогрессе" на МКС отправится еда, научное оборудование и другие грузы.

Для запуска грузового корабля была разработана специальная двухчасовая схема сближения с МКС. Как сообщал ранее ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин, полет до станции займет примерно два часа 46 минут.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас корпункт ТАСС на МКС возглавляет Дмитрий Петелин. 

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