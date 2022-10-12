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ТАСС

Трасс выступила за проведение саммита НАТО после ракетных ударов на Украине

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.
Источник изображения: AP Photo/Alastair Grant, Pool

Премьер-министр Великобритании на встрече G7 планирует обратится к коллегам с просьбой продолжать санкционную политику в отношении России

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс считает необходимым созвать в ближайшие дни экстренный саммит стран - членов НАТО после ракетных ударов России на Украине. Как сказано в распространенном в понедельник вечером заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10, глава британского правительства выступит с этим призывом во вторник на встрече лидеров государств Группы семи (G7) в онлайн-формате.

"Огромная международная поддержка борьбы Украины резко контрастирует с изоляцией России на международной сцене, - говорится в выдержках из речи Трасс. - Никто не хочет мира больше, чем Украина. Со своей стороны мы не должны ни на йоту ослаблять свою решимость помочь им победить". Отмечается, что на встрече G7, в которой примет участие президент Украины Владимир Зеленский, британский премьер также обратится к коллегам с просьбой продолжать санкционную политику в отношении России. Кроме того, лидеры государств "семерки" обсудят вопрос энергетической безопасности.

Президент России Владимир Путин 10 октября на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Он предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории РФ, то ответы будут жесткими. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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