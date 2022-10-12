Захарова напомнила Боррелю, что Брюссель "смастерил своими руками" кризис вокруг Украины

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова верховного представителя ЕС о благополучии за счет дешевой энергии из России

МОСКВА 11 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, что весь кризис вокруг Украины Брюссель "смастерил сам, своими руками".

Таким образом дипломат прокомментировала слова Борреля на встрече с послами ЕС о том, что благополучие Евросоюза базировалось на дешевой энергии из России. По его мнению,"люди пока не осознают тот факт, что Россия и Китай уже не будут тем, чем были для развития экономики ЕС, это требует ее серьезной реструктуризации".

"Глава дипломатии ЕС забыл добавить, что всего этого Евросоюз лишился благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США. Весь кризис вокруг Украины Брюссель смастерил сам, своими руками", - написала Захарова в понедельник в своем Telegram-канале.

Дипломат также прикрепила к посту фотографию бывшей главы европейской дипломатии, представительницы Великобритании Кэтрин Эштон. "Г-н Боррель, ловите на память фото вашей предшественницы, веселящейся на майдане во время антиконституционного переворота, совершенного на Украине при прямом вмешательстве ЕС и США", - указала официальный представитель МИД РФ.

"Подданная режима, который предпочел заблаговременно покинуть тонущий есовский корабль. А теперь по старой англосаксонской традиции издалека наблюдает за судорогами Брюсселя. И за содеянным", - заключила Захарова.