Небензя заявил, что цели специальной военной операции на Украине будут выполнены

Постпред РФ при ООН также отметил, что не располагает деталями об ударе по объектам военного управления, энергетики и связи Украины

ООН, 11 октября. /ТАСС/. Цели специальной военной операции РФ на Украине будут выполнены. Об этом заявил в понедельник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы осуществляем цели специальной операции, и они будут выполнены", - ответил он на вопрос о том, как проходит операция.

Небензя также отметил, что не располагает деталями об ударе по объектам военного управления, энергетики и связи Украины в понедельник. "Я знаю только, что удары были произведены. Я знаю, что уже много дней и недель российская сторона предупреждала, давая время украинцам воздержаться от диверсионных действий, которые они осуществляли. В субботу они осуществили диверсию на Крымском мосту. Это критическая гражданская инфраструктура для России", - сказал он.

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ сообщил о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. По его словам, украинские власти уже давно используют террористические методы, предпринята в том числе попытка подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток", наносятся удары по Запорожской АЭС, совершены три теракта в отношении Курской АЭС. Президент РФ предупредил Киев о жестких ответах на подобные действия.