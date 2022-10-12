Войти
ТАСС

Небензя заявил, что цели специальной военной операции на Украине будут выполнены

329
0
+1
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Постпред РФ при ООН также отметил, что не располагает деталями об ударе по объектам военного управления, энергетики и связи Украины

ООН, 11 октября. /ТАСС/. Цели специальной военной операции РФ на Украине будут выполнены. Об этом заявил в понедельник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы осуществляем цели специальной операции, и они будут выполнены", - ответил он на вопрос о том, как проходит операция.

Небензя также отметил, что не располагает деталями об ударе по объектам военного управления, энергетики и связи Украины в понедельник. "Я знаю только, что удары были произведены. Я знаю, что уже много дней и недель российская сторона предупреждала, давая время украинцам воздержаться от диверсионных действий, которые они осуществляли. В субботу они осуществили диверсию на Крымском мосту. Это критическая гражданская инфраструктура для России", - сказал он.

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ сообщил о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. По его словам, украинские власти уже давно используют террористические методы, предпринята в том числе попытка подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток", наносятся удары по Запорожской АЭС, совершены три теракта в отношении Курской АЭС. Президент РФ предупредил Киев о жестких ответах на подобные действия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
15.07.2022
Россия и Турция научились договариваться. В США нервничают
27.04.2022
Запад доминировал более двух веков. Но скоро его песенка будет спета
14.04.2022
Россия предвидела раскол с Западом. И создала новый мир
04.01.2021
Генерал Николай Леонов: «У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»
14.11.2018
Оружие в пакете с безопасностью
04.09.2015
Пентагон не защитил
13.08.2014
Наш ответ Вашингтону
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»