Макрон провел заседание Совета по обороне Франции в узком составе

В нем приняли участие глава Министерства иностранных дел страны Катрин Колонна, а также министр вооруженных сил Себастьен Лекорню

ПАРИЖ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в понедельник вечером внеочередное заседание Совета по обороне в ограниченном составе, вернувшись из поездки по регионам. Об этом сообщил телеканал BFM.

Отмечается, что в заседании приняли участие министр иностранных дел страны Катрин Колонна, а также министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

Ранее французский лидер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого выразил серьезную озабоченность в связи с ударами ВС РФ по ряду объектов на территории Украины. По мнению Макрона, эти удары "меняют характер конфликта".

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ сообщил о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. По его словам, украинские власти уже давно используют террористические методы, предпринята в том числе попытка подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток", наносятся удары по Запорожской АЭС, совершены три теракта в отношении Курской АЭС. Президент РФ предупредил Киев о жестких ответах на подобные действия.