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РИА Новости

Совмин Белоруссии одобрил проект меморандума по биобезопасности

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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МИНСК, 11 окт - РИА Новости. Правительство Белоруссии поручило МИД провести с Россией переговоры по проекту меморандума о взаимопонимании по вопросам биологической безопасности и подписать его, говорится в опубликованном на национальном правовом портале постановлении совета министров республики.

В июле правительство России поручило МИД РФ подписать с Белоруссией меморандум о взаимопонимании в вопросах биологической безопасности.

"Совет министров Республики Беларусь постановляет одобрить проект меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации по вопросам обеспечения биологической безопасности в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в документе.

Кроме того, белорусское правительство решило уполномочить министерство иностранных дел республики на переговоры по проекту меморандума, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание меморандума при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

В постановлении подчеркнуто, что оно принято "в целях развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в сфере биологической безопасности".

Ранее госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович заявил, что в ходе прошедших в конце сентября в Москве консультаций с коллегами из России выработаны механизмы противодействия текущим вызовам и угрозам, в том числе рассмотрены вопросы, связанные с биологической безопасностью. До этого премьер Белоруссии Роман Головченко говорил, что странам ЕАЭС нужно скоординировать позиции по биологической безопасности в условиях, когда в мире не исключены бактериологические исследования в военных целях, и принять соответствующую стратегию.

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Страны
Белоруссия
Россия
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