Войти
ТАСС

Зеленский в телефонном разговоре с Байденом обсудил поставки систем ПВО

325
0
0
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома, 1 сентября 2021 года
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома, 1 сентября 2021 года.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

США ранее выделили Украине очередной пакет военной помощи на $1,1 млрд

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил вечером в понедельник, что обсудил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом поставки Украине систем ПВО.

"Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сегодня это приоритет номер один в нашем военном сотрудничестве", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее Соединенные Штаты выделили Украине очередной пакет военной помощи на $1,1 млрд, в который среди прочего входят 18 реактивных систем залпового огня HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee, а также 150 тактических транспортных средств для буксировки, радары и системы защиты от беспилотных летательных аппаратов, боеприпасы для систем ПВО. Таким образом, с момента начала российской военной спецоперации на Украине общий объем американской помощи Киеву достиг $16,2 млрд, а с начала президентства Байдена - $16,9 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
HMMWV
Похожие новости
12.09.2022
Очередная американская военная помощь Украине
12.09.2022
Пентагон опубликовал список вооружения, которое должна получить Украина в новом пакете военной помощи
22.08.2022
Новая значительная американская военная помощь Украине
01.08.2022
Подаренные Македонии российские танки отправились на Украину
20.06.2022
Профильные российские институты изучают трофейные вооружения
08.06.2022
США поставили Украине вооружение и военную технику на сумму $4 млрд - конгресс
29.04.2021
"Это уже посерьезнее "Джавелинов": США передадут Украине новое оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»