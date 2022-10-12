США задумали убить сразу двух зайцев: истощить Россию и подчинить Европу

Asharq Al-Awsat: Германия призвала ЕС добиваться от США низких цен на газ

Европа недовольна ценами на газ, но у нее нет выбора. Она обязана следовать за США и поддерживать Украину по их указке, пишет Asharq Al-Awsat. Так Белый дом хочет убить сразу двух зайцев: истощить Россию, продолжая и дальше снабжать Киев оружием, и подчинить Европу.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство ценами на американский газ, превышающими стоимость российских энергоносителей в четыре раза. Причем Шольц не назвал это "враждебным актом", как сделал президент США Джо Байден, комментируя решение ОПЕК+ о сокращении добычи сырой нефти, которое неизбежно приведет к росту цен.

В европейских странах, в том числе в Германии, возникла острая потребность в американском газе. Причиной тому стало введение антироссийских санкций по указке Белого дома, а также взрывы на нитках газопроводов "Северный поток", которые, по мнению Москвы, совершил Вашингтон.

Германия также раскритиковала слабость Евросоюза и призвала Еврокомиссию добиваться более низких цен на энергоносители, включая поставляемое Америкой топливо.

"Некоторые страны, в том числе дружественные, ставят астрономические цены. Это, конечно, влечет за собой проблемы, о которых мы обязаны говорить", — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, добавив, что рассчитывает на проведение ЕС переговоров со странами-партнерами по этому вопросу.

Он отметил: "США обратились к нам, когда цены на нефть взлетели до небес. В результате были использованы национальные запасы европейской нефти. Думаю, такая солидарность пойдет на пользу сдерживанию цен на газ".

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась более решительно, чем Олаф Шольц и Роберт Хабек. Она осуждает российскую военную операцию на Украине, но вместе с тем считает, что прочный и стабильный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

Сейчас Европа находится между молотом и наковальней. С одной стороны, она прекрасно понимает, что без России ей не обойтись, с другой — она вынуждена подчиняться США как лидеру НАТО.

Все началось с того, что Вашингтон начал подстрекать Киев подать заявку на вступление в НАТО, зная, что Москва не закроет на это глаза. Меркель тогда была против принятия Украины в альянс (она, вероятно, понимала скрытые мотивы американцев), но ее никто не послушал. Киев настаивал на своем, а администрация Байдена его поддерживала.

Россия встала на защиту своей национальной безопасности после того, как не раз предупреждала, что вступление Украины в НАТО противоречит достигнутым в момент распада Советского Союза договоренностям. Но Зеленский настоял на своем. Он сделал выбор, который обернулся для его страны тяжелыми последствиями. Украина потеряла территории, жизни и деньги. В стране начался военный конфликт, а четыре региона выразили желание присоединиться к России. Недавно Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в НАТО, думая, что его примут с распростертыми объятиями, но что в итоге? Америка ответила, что сейчас не время! Серьезно? Разве не она подтолкнула его к вступлению в НАТО? Почему тогда сейчас не время?

Просьбу Зеленского не одобрят в ближайшее время. Если его заявка будет принята, то НАТО должна немедленно вступить в непосредственное военное столкновение с Россией, чтобы защитить одного из своих членов. Однако альянс не хочет начинать прямую конфронтацию с Москвой ни сейчас, ни потом. Итак, что дальше? Украинский лидер должен продолжать вести боевые действия против России, чтобы максимально ее истощить, не соглашаясь на переговоры. Он будет бороться с ней в одиночку, но с оружием, помощью и поддержкой Запада. Кто же будет умирать? Украинцы. Дело в том, что США не могут позволить себе потерять ни одного американца, ведь скоро начнутся промежуточные выборы в Конгресс.

Только ли Украина несет ответственность за истощение России? Нет, вся Европа пытается изолировать ее и отказаться от импорта российского газа, чтобы ослабить в экономическом и военном отношении. Альтернатива — американский сжиженный природный газ. Если раньше Европа ежегодно платила примерно 30 миллиардов долларов за необходимый ей объем голубого топлива, то теперь она должна отдать Америке 100 миллиардов долларов за тот же объем.

Она также обязана снабжать Украину оружием, но у некоторых западных стран практически закончились запасы.

От Европы требуется только одно — нести расходы на борьбу с Россией. Цены на энергоносители продолжат расти, экономика пострадает еще сильнее и, в конечном итоге, увеличится уровень безработицы. Европейцы знают, что это налог на союз, на котором настаивают "левые". Иногда приходится ставить интересы союзников превыше национальных. У европейских стран есть только один вариант — победа "правых", которые ставят национальные интересы выше стремлений любого партнера.

Если говорить коротко, то истощению сейчас подвергается не только Россия, но и вся Европа, а единственный, кто получает выгоду от нынешних кризисов — Соединенные Штаты. Они хоть и возглавляют антироссийскую коалицию, но платят меньше всех. Разве это не парадокс? Таким образом американцы пытаются убить двух зайцев одним выстрелом: ослабляют Россию и подчиняют Европу, делая ее еще более зависимой от них.

Автор: Савсан аш-Шаер (سوسن الشاعر)