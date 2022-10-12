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ТАСС

Трюдо обсудил с Зеленским дальнейшую помощь Украине

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Источник изображения: © AFP 2021, Dave Chan

Премьер-министр Канады провел телефонный разговор с президентом Украины

ОТТАВА, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние события на Украине и дальнейшую помощь этой стране со стороны Оттавы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр подтвердил решительную поддержку Украины со стороны Канады, включая продолжение предоставления военной, экономической и гуманитарной помощи", - отмечается в документе. Кроме того, Трюдо осудил массированный удар РФ по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Президент России Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими. Путин назвал произошедший 8 октября взрыв на Крымском мосту терактом, за которым стоят украинские спецслужбы

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что электроснабжение отсутствует в Полтавской, Львовской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях. На остальной территории страны фиксируются частичные отключения. По оценке украинских экспертов, на ликвидацию последствий уйдет несколько дней. 

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Страны
Канада
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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