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РИА Новости

Президент Сербии призвал спецслужбы защитить газотранспортную систему

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Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Шарифулин

МОСКВА, 10 октября/ Радио Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич на фоне рисков безопасности трубопровода "Турецкий поток" призвал МВД и спецслужбы страны защитить сербскую газотранспортную систему.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник заявил, что киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток".

"Никто в СМИ не заметил, а пишут, что президент Путин сказал сегодня, что кто-то пытался уничтожить "Турецкий поток" и прервать поставки газа. Если бы это произошло, не знаю, чтобы мы делали. Это бы означало, что мы останемся без электричества, не работали бы газовые электростанции в Нови-Саде, Зренянине и Панчево. Это бы означало, что нет газа, ничего нет, несмотря на наши самые большие в истории резервы", – цитирует Вучича РИА Новости.

Он сообщил, что уже провел консультации по этому вопросу с руководством Агентства безопасности и информации Сербии и планирует поговорить с главой МВД, чтобы "поднимали вертолеты и защитили (национальную газотранспортную систему) от потенциальных диверсий".

Ранее радио Sputnik рассказало, почему на второй нитке "Северного потока-2" решили снизить давление.

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Страны
Россия
Сербия
Турция
Персоны
Путин Владимир
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