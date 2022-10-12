Президент Сербии призвал спецслужбы защитить газотранспортную систему

Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде.

МОСКВА, 10 октября/ Радио Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич на фоне рисков безопасности трубопровода "Турецкий поток" призвал МВД и спецслужбы страны защитить сербскую газотранспортную систему.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник заявил, что киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток".

"Никто в СМИ не заметил, а пишут, что президент Путин сказал сегодня, что кто-то пытался уничтожить "Турецкий поток" и прервать поставки газа. Если бы это произошло, не знаю, чтобы мы делали. Это бы означало, что мы останемся без электричества, не работали бы газовые электростанции в Нови-Саде, Зренянине и Панчево. Это бы означало, что нет газа, ничего нет, несмотря на наши самые большие в истории резервы", – цитирует Вучича РИА Новости.

Он сообщил, что уже провел консультации по этому вопросу с руководством Агентства безопасности и информации Сербии и планирует поговорить с главой МВД, чтобы "поднимали вертолеты и защитили (национальную газотранспортную систему) от потенциальных диверсий".

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