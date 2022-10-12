Зеленский предложил сделать шаг к Судному дню

Зеленский весьма откровенно призывает ударить по России ядерным оружием и подвергнуть угрозе весь мир ради спасения Украины, пишет Advance. Однако те на Западе, кто думает, что Россия не сможет гарантированно ответить, подпитывают апокалиптические тенденции.

Д. Марьянович

Ядерное оружие применялось против целей всего два раза и оба во время американских ударов по японским городам Хиросима и Нагасаки шестого и девятого августа 1945 года. С тех пор, несмотря на угрозу, ядерное оружие "применяется" исключительно в оборонных целях в качестве мощного средства сдерживания. Иными словами, никто не нападет на ядерную державу, так как последствия будут несоразмерно более катастрофическими.

В этом одна из причин того, что Москва и Вашингтон никогда не воевали, хотя в действительности ведут острую борьбу друг с другом на протяжении целого столетия (с небольшой паузой). С тех пор, как у Соединенных Штатов Америки и России, а точнее Советского Союза появилось ядерное оружие, растет их способность "взаимного уничтожения". Если бы одна держава напала на другую, то у подвергшейся нападению оставалось бы достаточно времени и возможностей для ответа в виде ядерного контрнападения, которое полностью уничтожило бы нападавшего.

Конечно, прямое нападение с тех пор не вариант, но что если как-нибудь удалось бы снизить способность второй стороны на ответные действия? В таком случае ситуация вернулась бы к той, которая существовала до появления угрозы взаимного уничтожения. Проще говоря, ядерный враг перестал бы быть ядерным.

Как этого добиться? Что касается двух крупнейших ядерных держав, России и США, это трудно сделать. Проделать подобное, вероятно, было бы возможно при уничтожении ядерных сил какой-нибудь страны с очень небольшим количеством ядерного оружия или в момент, когда она его только купила или получила. Скажем, Иран произвел ядерное оружие, хотя там утверждают, что этим не занимаются, и тогда Израиль, вероятно, попытался бы прямым военным ударом уничтожить это оружие прежде, чем оно станет потенциальной угрозой для существования самого Израиля.

Конечно, я поднял эту тему только потому, что ее в некоторых своих высказываниях затронул украинский президент Владимир Зеленский. В интервью с австралийским аналитическим центром он сказал, что по Российской Федерации необходимо нанести превентивный удар, чтобы лишить ее возможности совершать ядерные нападения.

Последовала крайне возмущенная реакция Москвы, которая в этом заявлении увидела "доказательство" того, что Россия была просто вынуждена вторгнуться на Украину, поскольку, как утверждают россияне, власти в Киеве представляют угрозу для России. После этого Владимир Зеленский сделал шаг навстречу и сегодня в интервью ВВС сказал, что его резкое высказывание было неверно истолковано.

"Я сказал, что нужно нанести превентивные удары, а не нападать", — заявил Владимир Зеленский и продолжил ядерную тему, отметив, что российские руководители начали "готовить общественность" к возможности применения ядерного оружия. Владимир Зеленский также добавил, что, по его мнению, Россия не готова применить такое оружие.

Любопытно, что эти слова Владимир Зеленский сказал в интервью всего через несколько часов после того, как Джо Байден заявил, что мир приблизился к вероятному "Судному дню", то есть ядерному конфликту.

Поэтому можно сказать, что, быть может, российские руководители и вправду готовят свою общественность к чему-то. Но точно так же можно сказать, что и западные руководители делают то же самое, включая двух ключевых союзников в этой войне: Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Владимир Зеленский может утверждать, что его неправильно поняли, и что он говорил "об ударах, а не о нападении". Но в то же время, на этот раз на английском языке в интервью ВВС, Владимир Зеленский говорит, что "действовать нужно сейчас, так как Россия представляет угрозу для всей планеты".

А что он предлагает, чтобы предотвратить эту угрозу? Владимир Зеленский считает, что необходимо ввести новые санкции против Российской Федерации, чтобы, в том числе, заставить россиян покинуть Запорожскую АЭС.

До сих пор санкции не оказывали особого влияния на Россию, и поэтому вряд ли новые санкции приведут к перелому в войне. Повлиять может только то, чем сейчас и занимаются украинские войска, нанося поражение российским силам на поле боя. Территории, которые украинцы возвращают на юге и востоке, расширяются день ото дня, хотя большой вопрос, сколько они еще сумеют продвигаться такими темпами.

Владимир Зеленский осознает, что Россия, только если эти удары не оглушат ее настолько, что система начнет рушиться изнутри (чего не стоит ждать в ближайшее время), вероятно, скоро оправится и снова двинется в наступление. Поэтому нужно что-то "посильнее", и это "нечто" Владимир Зеленский требует и предлагает еще с самого начала вооруженного конфликта. Речь о прямом участии Запада.

Все высокопоставленные западные руководители, начиная с главы Североатлантического альянса и вплоть до президента США, ясно говорят, что их войска не будут воевать на Украине, и что они не намерены коллективными силами защищать Украину, так как она не является членом НАТО. Ясно, что подобная позиция — искра разума в нынешней ситуации, поскольку война между Западом и Россией не только могла бы перерасти в мировую, но и стать всемирным ядерным конфликтом.

Только Владимир Зеленский никогда не говорил откровенно, что грозит такая опасность. Только он весьма откровенно призывает напасть на Россию и подвергнуть угрозе весь мир ради спасения Украины и потенциальной победы над Россией.

Идея превентивного нападения на Россию уж точно приходила в голову не только Владимиру Зеленскому. Кое-кто годами раздумывает об этом, и, в конце концов, это их работа, ведь они военные стратеги. Но в мирные времена это лишь гипотетическая ситуация и модель, которую прорабатывают не для того, чтобы однажды реализовать. Сейчас ситуация настолько иная, что кое-кто всерьез и очень упорно размышляет о реальности подобной операции.

Кое для кого "риск" вдруг становится "шансом", а шанс на самом деле представляется не так уж часто. В последние несколько недель Россия действует ошеломленно. Но, несмотря на это, представить себе, а уж тем более утверждать, что из-за этого Россия не сможет гарантированно уничтожить противника, — значит подпитывать апокалиптические тенденции и призывать Судный день, о котором говорил Джо Байден.

Комментарий читателя:

davor55

Мы можем поверить сотням тонн отправленного оружия и сотням заявлений официальных лиц Запада, но американцы не союзники украинцам. Особенно в этом конфликте. Союзнические отношения не предполагают дестабилизации союзника каким бы то ни было образом. До того, как взять на себя роль "союзника" США, Украина была целым и стабильным государством, признанным на международном уровне в своих границах. На протяжении десятилетий США пытались разными способами, в том числе цветными революциями, убедить украинцев в том, что они их союзники, и сегодня эта союзническая роль особенно заметна по депопуляции и деморализации Украины. Украина — просто очередной аванпост Североатлантического альянса для американцев, полигон для навязывания военной техники и инструмент для переговоров ЕС с Российской Федерацией во благо американской экономике. Возможно, если судить по риторике, теперь Украина еще и станет полигоном для испытания тактического ядерного оружия. Интересно, что в начале этого конфликта Джо Байден говорил, что альтернатива санкциям против России — Третья мировая война. Любопытно будет посмотреть, что это будет означать, когда иссякнут варианты санкций, на которые западный мир, как он думает, имеет право.