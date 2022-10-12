Премьер Канады пообещал Украине продолжать оказывать военную помощь

Джастин Трюдо заверил Киев во всесторонней поддержке

ОТТАВА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Канады продолжат оказывать Киеву всестороннюю помощь, в том числе военную, и после того, как РФ нанесла массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Об этом в понедельник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Такое поведение [России] достойно осуждения и только укрепляет нашу решимость", - написал он в Twitter. Трюдо добавил, что Оттава продолжит "поддерживать Украину, в том числе оказывать военную помощь".

Президент России Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что электроснабжение отсутствует в Полтавской, Львовской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях. На остальной территории страны фиксируются частичные отключения. По оценке украинских экспертов, на ликвидацию последствий уйдет несколько дней.