Войти
ИноСМИ

Украинские военные разочаровались в комплексах Javelin

391
0
+2
Военная техника западного производства, захваченная российскими десантниками на Украине
Военная техника западного производства, захваченная российскими десантниками на Украине.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Украинские военные разочаровались в комплексах Javelin

Западные противотанковые комплексы Javelin взрываются в руках, а снаряды после выстрела летят в неизвестном направлении. Об этом рассказал российский командир танкового взвода, старший сержант Беслан с позывным "Бес".

"Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голову оторвало от взрыва", – заявил танкист.

По мнению Беслана, комплексы Javelin старые и отсыревшие из-за того, что долго лежали на складах. Поэтому солдаты ВСУ стали использовать советские РПГ, автоматические и станковые гранатомёты.

"Наше оружие всегда лучше было и будет", - добавил Беслан.

Противотанковые комплексы Javelin разработаны в США и поставляются на Украину с 2018 года. Во внешнеполитическом ведомстве России ранее заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
12.09.2022
Помогать Украине стало модно. И Трасс подхватывает тренд
09.05.2022
США получили предупреждение: русского медведя лучше не дразнить
28.01.2022
Военную помощь Донбассу сдерживает «Минск»
27.01.2022
Америка готова уступить России
26.11.2021
Захарова указала на наступательные действия ВС Украины в Донбассе
20.11.2017
"Мы передаем США опыт борьбы с россиянами"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»