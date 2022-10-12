Украинские военные разочаровались в комплексах Javelin

Западные противотанковые комплексы Javelin взрываются в руках, а снаряды после выстрела летят в неизвестном направлении. Об этом рассказал российский командир танкового взвода, старший сержант Беслан с позывным "Бес".

"Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голову оторвало от взрыва", – заявил танкист.

По мнению Беслана, комплексы Javelin старые и отсыревшие из-за того, что долго лежали на складах. Поэтому солдаты ВСУ стали использовать советские РПГ, автоматические и станковые гранатомёты.

"Наше оружие всегда лучше было и будет", - добавил Беслан.

Противотанковые комплексы Javelin разработаны в США и поставляются на Украину с 2018 года. Во внешнеполитическом ведомстве России ранее заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.