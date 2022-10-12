Войти
Lenta.ru

ГЛОНАСС-К внесли в каталог космических объектов

322
0
+2
Макет навигационного спутника "Глонасс-К"
Макет навигационного спутника "Глонасс-К".
Источник изображения: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Навигационный спутник ГЛОНАСС-К, который запустили с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б», внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и новом российском навигационном космическом аппарате ГЛОНАСС-К», — сказали в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, после выведения спутника на орбиту и завершения операций по уводу разгонного блока с целевой орбиты аппарата офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах. Координатную и некоординатную информацию обрабатывают для принятия новых объектов на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Ракета «Союз-2.1б» с аппаратом ГЛОНАСС-К стартовала 10 октября в 05:52 по московскому времени. Старт ракеты прошел штатно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС
Плесецк
СККП
Союз-2 РН
Похожие новости
27.10.2020
Запущенный с Плесецка спутник "Глонасс-К" внесен в российский каталог космических объектов
18.03.2020
Российские ВКС обновят группировку спутников «Глонасс»
25.06.2018
ВКС приняли на сопровождение разгонный блок "Фрегат" и выведенный им на орбиту космический аппарат "ГЛОНАСС-М"
04.12.2017
Запущенный с Плесецка спутник Минобороны принят на управление
06.10.2016
Минобороны РФ опубликовало видео с самыми зрелищными кадрами ракетных пусков
28.01.2010
От Р-7 до «Ангары»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 12:27
  • 35029
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.10 11:35
  • 52
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 12.10 11:34
  • 3
Операция - талый снег
  • 12.10 02:53
  • 3
Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам
  • 11.10 21:54
  • 1
Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине
  • 11.10 21:52
  • 3
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 17:00
  • 0
Чего ждать белорусам от развертывания РГВ(С)?
  • 11.10 13:19
  • 0
Беларусь, несмотря на явно недружественные шаги киевского режима, не отступит от принципов добрососедства
  • 11.10 04:42
  • 97
КПРФ: Российская армия на краю пропасти
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»