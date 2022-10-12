ГЛОНАСС-К внесли в каталог космических объектов

Навигационный спутник ГЛОНАСС-К, который запустили с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б», внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о разгонном блоке "Фрегат" и новом российском навигационном космическом аппарате ГЛОНАСС-К», — сказали в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, после выведения спутника на орбиту и завершения операций по уводу разгонного блока с целевой орбиты аппарата офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах. Координатную и некоординатную информацию обрабатывают для принятия новых объектов на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Ракета «Союз-2.1б» с аппаратом ГЛОНАСС-К стартовала 10 октября в 05:52 по московскому времени. Старт ракеты прошел штатно.