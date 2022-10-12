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РИА Новости

Глава Евросовета: ЕС пора задуматься о собственном энергетическом союзе

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель во время саммита ЕС в Брюсселе
Председатель Европейского совета Шарль Мишель во время саммита ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

МОСКВА, 10 октября/ Радио Sputnik. Евросоюзу необходимо срочно задуматься о формировании "настоящего" энергетического союза, который будет обеспечивать суверенитет ЕС, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Необходимо срочно создать настоящий энергетический союз. Это станет важной опорой суверенитета ЕС... Как мы видели во время COVID, особенно с вакцинами, ни одна страна не может в одиночку справиться с кризисом такого масштаба", – приводит РИА Новости фрагмент заявления Мишеля.

Он призвал страны объединения быть готовыми обсуждать вопрос о перераспределении национальных полномочий и компетенций самого ЕС.

"Устойчивый энергетический союз не появится волшебным образом из 27 национальных энергетических наборов. Мы должны сделать их совместимыми. Это потребует сильной и искренней координации между государствами-членами", – объяснил Мишель.

Он добавил, что ЕС потребуется сформировать законодательную базу и рыночные условия для такого союза.

Как считает глава Евросовета, общая энергетическая стратегия ЕС должна отвечать нескольким целям: сокращение потребления энергоресурсов, обеспечение безопасности снабжения и снижение цен.

"Мы также должны покупать умнее. Это означает более эффективное использование нашей коллективной покупательной способности через совместную энергетическую платформу ЕС, которую мы решили создать в марте, вместо того чтобы конкурировать между государствами-членами и повышать цены", – добавил Шарль Мишель.

Ранее радио Sputnik сообщило, почему Украина решила прекратить экспорт электроэнергии в ЕС.

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Украина
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Евросоюз
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