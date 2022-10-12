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Военное обозрение

Армия США готова приступить к конкурсному созданию прототипа тактического беспилотника

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Источник изображения: topwar.ru

Как сообщают американские военные, армия США готова приступить к конкурсному созданию прототипа тактического беспилотника. По словам руководителей армейской авиации, число конкурентов, готовых представить свою продукцию значительно возросло, если сравнивать с 2019 годом, когда был объявлен конкурс на создание подобных беспилотников.

Основными моделями БПЛА, которые оценивали в армии США, являются Martin-Northrop Grumman team, AAI, FVR-90 и Arcturus Jump 20.

Около года оперативные подразделения оценивали четыре различных тактических беспилотника, кульминацией которых стала демонстрация возможностей весной 2021 года в Форт-Беннинге, штат Джорджия.

Демонстрации беспилотников завершились в первой половине 2021 года, но военным потребовалось время до августа 2022 года, чтобы выбрать одну компанию для создания первой партии беспилотной авиационной системы.

Если всё пойдёт успешно, то армия США получит новую беспилотную авиационную систему в середине 2026 года.

В 2018 году в армии США начали рассматривать варианты замены беспилотника Shadow производства Textron. Этот БПЛА широко используется, но является одной из наиболее подверженных авариям беспилотных летательных систем в арсенале американской армии. Он также сложен в развертывании и имеет громкий двигатель, что позволяет легко его обнаружить.

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Страны
США
Компании
Textron
Проекты
БПЛА
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