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ТАСС

Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины

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Яир Лапид
Яир Лапид.
Источник изображения: eadaily.com

Яир Лапид выразил соболезнования семьям погибших и украинскому народу

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Яир Лапид в понедельник подверг критике нанесение ВС РФ ракетных ударов по городам Украины.

"Я решительно осуждаю российские атаки на мирное население в Киеве и других городах по всей Украине. Я шлю наши искренние соболезнования семьям погибших и украинскому народу", - написал израильский премьер в Twitter.

Президент России Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ заявил о нанесении массированного удара по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что электроснабжение отсутствует в Полтавской, Львовской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях. На остальной территории страны фиксируются частичные отключения. По оценке украинских экспертов, на ликвидацию последствий уйдет несколько дней. 

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1 комментарий
№1
11.10.2022 01:40
Евреи то куда лезут, может прежде чем осуждать Россию, следует прекратить бомбить Сирию и угрожать Ирану?
0
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