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РИА Новости

Украина начала строить забор на границе с Белоруссией

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Пункт пропуска на белорусско-украинской границе
Пункт пропуска на белорусско-украинской границе.
Источник изображения: © Sputnik

МОСКВА, 10 октября/ Радио Sputnik. Украина приступила к возведению фортификационных сооружений на границе с Белоруссией, передает РИА Новости со ссылкой на украинское МВД.

Замглавы ведомства Игорь Бондаренко проинспектировал участок границы с Белоруссией, проверив готовность подразделений по пресечению потенциально возможной агрессии.

"Активно создаются фортификационные сооружения, усиливаются структурные подразделения, отрабатывается взаимодействие между силами безопасности и обороны Украины", – говорится в опубликованном министерством видео.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Минск вызвал посла Украины в Белоруссии в связи с наличием планов "атаковать" республику.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Украина
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