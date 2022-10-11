Украина начала строить забор на границе с Белоруссией

МОСКВА, 10 октября/ Радио Sputnik. Украина приступила к возведению фортификационных сооружений на границе с Белоруссией, передает РИА Новости со ссылкой на украинское МВД.

Замглавы ведомства Игорь Бондаренко проинспектировал участок границы с Белоруссией, проверив готовность подразделений по пресечению потенциально возможной агрессии.

"Активно создаются фортификационные сооружения, усиливаются структурные подразделения, отрабатывается взаимодействие между силами безопасности и обороны Украины", – говорится в опубликованном министерством видео.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Минск вызвал посла Украины в Белоруссии в связи с наличием планов "атаковать" республику.