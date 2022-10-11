Инфраструктурный подход: что последует за ударами по украинским объектам

В ответ на теракты СБУ российские ракеты повредили систему управления, энергетики и связи в нескольких областях

Киеву придется перенаправить средства для боевых действий против мирных жителей Донбасса на восстановление разрушенных коммуникаций, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они назвали существенным причиненный Украине ущерб. Вооруженные силы РФ 10 октября нанесли массированный удар по украинским городам десятками высокоточных ракет воздушного, морского и наземного базирования. Это стало ответом Москвы на многочисленные теракты СБУ против России, в том числе — подрыв Крымского моста 8 октября, заявил на заседании Совбеза РФ Владимир Путин. В Кремле предупредили, что удары могут повториться в случае новых угроз в адрес нашей страны.

Уровень угроз

Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил 10 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Оборонное ведомство распространило видеокадры старта крылатых ракет с одного из фрегатов проекта 11356Р Черноморского флота России. Высокоточные удары наносились также самолетами и наземными пусковыми установками.

Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Сообщения о попаданиях ракет и видео последствий начали массово появляться в украинских соцсетях 10 октября около девяти утра по московскому времени. Их география простиралась от Харькова до Львова. Впервые за несколько последних месяцев целями стали и сразу несколько объектов в Киеве.

По данным украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате российских ударов электроснабжение отсутствовало в пяти областях Украины, в других регионах оно было нарушено частично. Госспецсвязь Украины сообщала о перебоях в работе мобильной связи в Хмельницкой, Львовской, Полтавской областях, а также в Харькове и Житомире.

Международный сервис Netblocks, занимающийся мониторингом работы интернета, сообщил о проблемах с доступом в Сеть в нескольких областях Украины. Наиболее серьезные были отмечены в Хмельницкой и Львовской областях, городах Харьков, Житомир, Сумы.

— В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений, — заявил 10 октября российский президент Владимир Путин.

Обесточить — обезвредить

Любая современная цивилизация основана на электричестве и системах связи, напомнил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— В первую очередь, именно по этой инфраструктуре был нанесен удар, — объяснил он. — В случае продолжения таких ударов киевскому режиму придется усиленно обеспечивать жизнедеятельность населения, промышленности, транспорта. Искать дизельные электростанции, восстанавливать энергосети, системы связи — всё это будет ликвидировано. У них не будет света, сотовой связи. Без электричества не будет водо-, газоснабжения, отключат канализацию. Украинский режим основные средства тратит на боевые действия. Теперь придется часть их вкладывать и в инфраструктуру. Но, конечно, в первую очередь мы осложняем действия киевских бандформирований. Они лишатся всех этих благ, деятельность их тылов будет затруднена.

Украину, Львов Источник изображения: Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Кроме того, теперь украинским властям придется своему населению объяснить, что всё серьезно, отметил эксперт.

— Еще вчера население Украины под воздействием пропаганды радовалось, находясь за пределами районов боевых действий. Теперь это закончилось, — отметил он. — Режиму придется объяснить людям, что вдруг в стране стало с инфраструктурой.

Террористический режим

В этот же день Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил результаты ударов по Украине, а также рассказал об их причинах.

Президент РФ назвал атаку на Крымский мост 8 октября террористическим актом, направленным на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России. Заказчиками, организаторами и исполнителями этой атаки глава российского государства обозначил украинские спецслужбы.

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции Источник изображения: Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

— Совершен и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», — заявил Владимир Путин.

По центрам принятия решений

Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно, добавил президент РФ.

— Это означает, что надо с ними бороться как с террористической организацией, — рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — А террористам, как известно, пощады нет, они вне закона. Вот что это значит. Поскольку террористы сами не соблюдают никаких норм — ни международного права, ни правил ведения войны, — то, естественно, с ними будет разговор короткий. Удары на поражение, и всё. В принципе, это серьезно.

Солдаты ВФУ Источник изображения: Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Изначально в задачи специальной военной операции не входило нанесение такого рода ударов, полагает эксперт.

— Но террористические действия киевского режима должны быть пресечены, — отметил Сергей Орджоникидзе. — Каким образом? Должны быть нанесены удары по «центрам принятия решений», о которых всё время все говорили. Видимо, наступил именно такой период.

Президент Владимир Путин рассказал также об атаках на Курскую АЭС. По его словам, спецслужбы Украины осуществили уже три террористических акта в отношении этой российской атомной электростанции, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения, ведущие от нее.

Ранее ВФУ неоднократно обстреливали Запорожскую атомную электростанцию с использованием крупнокалиберной артиллерии и применяли против нее беспилотники-камикадзе. В результате работу всех шести энергоблоков пришлось приостановить. При этом об ударах в районах украинских АЭС 10 октября не сообщалось.

Антон Лавров

Роман Крецул