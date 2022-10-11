Сообщается о падении штурмовика Су-25 в Ростовской области

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В Ростовской области упал второй самолет, предварительно речь идет о штурмовике Су-25, причем крушение произошло в воскресенье, 9 октября. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По имеющимся на данный момент сведениям, 9 октября в Миллеровском районе Ростовской области, недалеко от хутора Рогалик упал штурмовик Су-25 ВКС РФ, летчик погиб. Вероятной причиной падения называется техническая неисправность. В силовых структурах региона подтверждают крушение самолета, а также гибель летчика. Как заявляется, не сработала катапультная система.

В то же время официального подтверждения от военных до сих пор нет, пресс-служба ЮВО не отвечает на звонки. Нет информации и в правительстве области, об этом сообщает издание 161.RU. В приемной главы администрации Миллеровского района заявили, что информации о крушении Су-25 у них нет, но "какие-то разговоры среди населения ходят". Пока во всех публикациях ссылаются на сообщение Telegram-каналa Baza.

Если данная информация подтвердится, то это будет уже второе крушение самолетов в Ростовской области за один день. Ранее в Морозовском районе области упал фронтовой бомбардировщик Су-24, летчики остались живы. В Южном военном округе инцидент подтвердили, сообщив, что самолет упал при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета. Экипаж катапультировался, его жизни ничего не угрожает.

Сам бомбардировщик, упав на землю загорелся, но был оперативно потушен. На земле никто не пострадал, так как место было безлюдное. Причиной происшествия могла стать техническая неисправность.