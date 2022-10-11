Минобороны Японии испытывает новые бронированные машины

Прототип японской колесной платформы от Mitsubishi Heavy Industries на выставке DSEI Japan в 2019 году.

ЦАМТО, 10 октября. Минобороны Японии проводит испытания колесных бронированных машин национального производства в рамках планов разработки семейства ББМ на единой платформе.

Министерство подтвердило Defense News, что на опубликованных в последнее время в социальных сетях фотографиях и видео зафиксированы опытные образцы, разработанные в рамках программы Common Tactical Wheeled Vehicle. ББМ с колесной формулой 8х8 выполнены на базе шасси ранее разработанной в инициативном порядке Mitsubishi Heavy Industries 26-тонной колесной бронемашины "Тип-16" MCV (Maneuver Combat Vehicle). В состав линейки входят боевая машина пехоты, боевая разведывательная машина и самоходный миномет.

На зафиксированных Defense News в сети Интернет фото показано передвижение в составе колонны двух бронемашин в сопровождении грузовиков Сухопутных сил самообороны Японии по дорогам общего пользования в северной части острова Кюсю.

Одна из ББМ была оснащена башней, предположительно, с 30-мм автоматической пушкой Bushmaster. Другая машина была оборудована плоской крышей над кормовым отсеком.

Судя по ранее опубликованным Министерством обороны данным, первая из замеченных машин, вероятно, является вариантом боевой машины пехоты, а вторая – самоходным минометом.

В мае 2020 года МО Японии заключило с Mitsubishi Heavy Industries контракт стоимостью 16,2 млн. долл. на сборку прототипов каждого варианта, поставка которых была запланирована на март 2022 года.

Согласно ранее опубликованным спецификациям, боевая машина пехоты должна обеспечивать перевозку трех членов экипажа и восьми пехотинцев, а вариант миномета должен был оснащен 120-мм минометом.

Mitsubishi Heavy Industries также конкурирует с предлагающей ББМ AMV XP финской компанией Patria в рамках отдельной программы замены устаревших бронемашин "Тип-96". Японская компания предлагает бронемашину, которая также выполнена на шасси "Тип-16". Представленная претендентами техника в настоящее время проходит испытания и оценку в Японии.

Ожидается, что общее шасси для нескольких типов бронетехники позволит МО Японии добиться экономии за счет масштаба закупок и упростить логистику. Силы самообороны Японии регулярно сталкивались с проблемами высокой стоимости оборонной техники национальной разработки из-за необходимости ее адаптации под специфические требования и небольших производственных партий.

В настоящее время оснащенная 105-мм пушкой боевая машина "Тип-16" принята на вооружении Сухопутных сил самообороны Японии, выступая в роли боевой машины с тяжелым вооружением.