Порошенко закупил для ВСУ партию британских бронированных машин семейства CVR(T)

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Украиская армия в ближайшее время получит партию британских бронемашины семейства CVR(T) Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), в частности бронетранспортеров Spartan. Вся техника закуплена на средства, собранные фондом бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко становится одним из спонсоров ВСУ, поставляя украинским военным различную боевую технику. С начала российской спецоперации созданный им фонд имени самого себя запустил уже несколько проектов, в рамках которых закупил для ВСУ одиннадцать бронеавтомобилей MLS SHIELD у итальянцев, затем двенадцать грузовых автомобилей DAF в Великобритании, в середине августа он заявил о закупке "крутых" беспилотников, затем дело дошло до роботизированных платформ THeMIS, разработанных эстонской компанией Milrem Robotics. Теперь экс-президент занялся закупкой бронемашин.

Как сообщает украинская пресса, Порошенко закупил в Британии бронетранспортеры FV103 Spartan, военно-санитарные машины FV104 Samaritan и машины управления FV105 Sultan. Количество закупленной техники не называется, известно, что шесть бронетранспортеров FV103 Spartan уже готовы к отправке на Украину через Польшу. БТР может перевозить до 7 человек десанта + 3 человека экипаж. Вооружен одним пулеметом калибра 7,62 мм. Еще восемь броневиков нуждаются в установке аккумуляторов.

Как пояснил Порошенко, закупить данные бронетранспортеры ему якобы посоветовали украинские военные, заявив, что это "отличные машины", хорошо знакомые ВСУ.

Во время поездок на Восток и Юг военные очень советовали мне посмотреть в сторону машин Spartan, несколько десятков которых уже поставили Украине из Соединенного Королевства

- заявил он добавив, что вся техника находится в "идеальном состоянии".