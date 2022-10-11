Самый известный производитель робособак и человекоподобных роботов пообещал не выпускать боевых роботов

Поскольку роботы, производимые Boston Dynamics и другими компаниями, продолжают совершенствоваться и расширять свои возможности, в обществе растут опасения по поводу их нецелевого использования. Например, в качестве оружия. Чтобы предотвратить появление роботов-убийц и развеять опасения относительной целей выпуска роботов, робототехнические компании опубликовали открытое письмо: в нем они обещают не выпускать роботов-убийц и призывают других не милитаризировать роботов.
Письмо подписали Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics и Unitree Robotics. В документе они отмечают, что коммерческие роботы становятся все более доступными потребителям, но также появляется «больше возможностей для злоупотреблений». В письме говорится:
В открытом письме содержится призыв для других компаний, обычных людей и политиков способствовать безопасному использованию роботов. Также говорится о разработке технологических решений для снижения риска использования роботов в качестве оружия.