Самый известный производитель робособак и человекоподобных роботов пообещал не выпускать боевых роботов

Поскольку роботы, производимые Boston Dynamics и другими компаниями, продолжают совершенствоваться и расширять свои возможности, в обществе растут опасения по поводу их нецелевого использования. Например, в качестве оружия. Чтобы предотвратить появление роботов-убийц и развеять опасения относительной целей выпуска роботов, робототехнические компании опубликовали открытое письмо: в нем они обещают не выпускать роботов-убийц и призывают других не милитаризировать роботов.

Письмо подписали Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics и Unitree Robotics. В документе они отмечают, что коммерческие роботы становятся все более доступными потребителям, но также появляется «больше возможностей для злоупотреблений». В письме говорится:

Они [роботы] могут быть использованы лицами для нарушения гражданских прав или для угроз, причинения вреда или запугивания. Одной из областей, вызывающих особую озабоченность, является вооружение. Мы считаем, что установка оружия на дистанционно управляемых или автономных роботов, широко доступных для общественности и способным перемещаться по местам, где живут и работают люди, представляет новые риски причинения вреда и ставят новые серьезные этические проблемы.

В открытом письме содержится призыв для других компаний, обычных людей и политиков способствовать безопасному использованию роботов. Также говорится о разработке технологических решений для снижения риска использования роботов в качестве оружия.