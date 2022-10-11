В России разработали «инженерную бомбу» для рытья окопов

Окоп

Западные источники сообщают, что в отличие от других стран России все же удалось сконструировать «осколочно-фугасное кумулятивное орудие для закапывания» ОЗ-1. Оно использует чуть более 1 килограмма взрывчатки для создания оборонительного укрепления на 2–3 бойцов всего за несколько секунд. Предполагается, что оно может быть использовано в украинском конфликте уже этой зимой, если он затянется.

В то время, когда другие рода войск в процессе своей эволюции стали весьма технологичными, пехота, даже получив более новое и мощное вооружение, продолжает «сидеть в окопах». Создание таких защитных сооружений требует немало сил и времени, но остается единственным способом закрепиться на местности и сохранить жизнь солдатам во время войн и вооруженных конфликтов. Как правило, рытье защитных сооружений — ям в земле — возложено на самих солдат. По мере продвижения войск, выкапывать их приходится по несколько раз в сутки. В разных армиях мира, начиная с 1950-х годов, витает идея разработки некой бомбы, взрыв которой обеспечивал бы быстрое создание воронки необходимой глубины и формы. В США неоднократно предпринимались попытки разработки таких локальных взрывных устройств, но все они были в итоге признаны небезопасными и малоэффективными. Американские инженеры предлагали даже двухзарядное устройство, когда в грунте сначала проделывалось небольшое отверстие кумулятивным зарядом, а затем подрывался основной боеприпас. С появлением новых средств и способов ведения войны, актуальность окопов снизилась. Используя беспилотники и оружие с электронным управлением, можно уничтожать позиции дистанционно. В то же время, они все также хорошо укрывают солдат от стрелкового оружия, артиллерии и ракет.