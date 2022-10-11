Роскосмос разработал технологию экомониторинга городов при помощи роя БЛА

В госкорпорации уточнили, что отличительной особенностью технологии является установленные на беспилотники газоанализаторы, которые смогут распознавать опасные для экологии вещества

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработал технологию автоматического измерения параметров окружающей среды в городах при помощи роя беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом в понедельник сообщили журналистам в Роскосмосе.

"Специалисты холдинга "Российские космические системы" разработали систему динамического мониторинга климатически активных и опасных веществ в воздухе с помощью роя беспилотников. Технология предназначена для автоматического измерения параметров окружающей среды на обширных площадях и на различных высотах с временными интервалами от нескольких часов до нескольких суток", - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что отличительной особенностью технологии является установленные на беспилотники газоанализаторы, которые смогут распознавать опасные для экологии вещества. Соединенные в единую систему БЛА способны исследовать состояние атмосферы над мегаполисами, в первую очередь - рядом с опасными производственными объектами.

По словам генерального директора компании-разработчика "Космотехпроект" (входит в холдинг РКС) Сергея Калинина, на каждый беспилотник можно будет установить до двенадцати газоанализаторов, способных выявлять различные типы и виды атмосферных загрязнений, а полученную с них информацию обрабатывать в режиме реального времени. "Технология предполагает, что каждый БЛА получит индивидуальное маршрутное задание, но при этом все они будут объединены в группу с помощью специальных приемо-передающих модулей. Это позволит в полете обмениваться данными для координации действий и аккумулировать информацию для ее обработки в режиме реального времени", - сказал он.

Информация будет отражаться в виде детализованной электронной карты. Благодаря этому система поможет выявить загрязнения и предпринять меры для устранения последствий за короткое время. "Кроме того, технология позволяет оперативно и с высокой точностью прогнозировать развитие ситуации, учитывая данные о природных и климатических факторах", - дополнили в госкорпорации.

"Сейчас разработка находится в стадии экспериментального подтверждения предложенной концепции и ключевых характеристик, для этого создан макетный образец. На заключительном этапе для реализации проекта планируется привлечь специалистов Московского авиационного института", - отметил начальник патентно-лицензионной службы РКС Василий Саранцев.