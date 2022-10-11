Запорожские власти заявили о продолжении работы АЭС с помощью дизель-генераторов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах, аварийных ситуаций на станции нет, радиационный фон в норме, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Накануне сообщалось, что украинские войска повредили последнюю линию электропередачи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Станция перешла в автоматическом режиме на работу дизель-генераторов.

"Запорожская АЭС продолжает работать на дизель-генераторах. Каких-либо аварийных ситуаций не зафиксировано, радиационный фон в норме", - сказал агентству Рогов. По его словам, сейчас идет ремонт поврежденных украинскими войсками высоковольтных линий электропередачи. "После их ремонта, если украинские войска прекратят обстрелы, можно будет запустить энергоблоки и начать поставки электроэнергии", - подчеркнул Рогов.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.