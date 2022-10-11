Россия готова защитить Белоруссию от удара с Украины, заявил сенатор

Сенатор Бондарев заявил, что Россия готова защитить Белоруссию от удара с Украины

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Решение Москвы и Минска о развёртывании региональной группировки войск своевременно, поскольку со стороны Украины существует реальная угроза территориальной целостности Белоруссии, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.

"Решение России и Белоруссии о развёртывании региональной группировки войск своевременно и обоснованно. Украина стягивает к белорусской границе свои войска. Это грозит обострением на западных границах Союзного государства", - написал Бондарев в своём Telegram-канале.

Как отметил Бондарев, по информации "проверенного источника", Киев планирует нанести удары по территории Белоруссии на основании указаний Запада, желающего "втянуть Белоруссию в войну, накалить обстановку в регионе".

"Мы готовы защищать наших друзей, союзников, братьев и сестёр. У нас есть соответствующие договорённости о взаимопомощи в защите наших государств и в рамках ОДКБ, и в двустороннем формате. А мы свои договорённости выполняем", - подчеркнул сенатор.