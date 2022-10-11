Войти
РИА Новости

Россия готова защитить Белоруссию от удара с Украины, заявил сенатор

187
0
0
Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор Бондарев заявил, что Россия готова защитить Белоруссию от удара с Украины

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Решение Москвы и Минска о развёртывании региональной группировки войск своевременно, поскольку со стороны Украины существует реальная угроза территориальной целостности Белоруссии, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Глава белорусского государства заявил, что в текущей обстановке договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. По его словам, формирование этой группировки уже идет в течение двух дней.

"Решение России и Белоруссии о развёртывании региональной группировки войск своевременно и обоснованно. Украина стягивает к белорусской границе свои войска. Это грозит обострением на западных границах Союзного государства", - написал Бондарев в своём Telegram-канале.

Как отметил Бондарев, по информации "проверенного источника", Киев планирует нанести удары по территории Белоруссии на основании указаний Запада, желающего "втянуть Белоруссию в войну, накалить обстановку в регионе".

"Мы готовы защищать наших друзей, союзников, братьев и сестёр. У нас есть соответствующие договорённости о взаимопомощи в защите наших государств и в рамках ОДКБ, и в двустороннем формате. А мы свои договорённости выполняем", - подчеркнул сенатор.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Компании
ОДКБ
Персоны
Бондарев Виктор
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
26.11.2021
Поведение США подпитывает наглость Украины
14.06.2021
Бронетранспортер в смартфоне, жесткий прессинг, летний зной
07.10.2020
Закавказье: султан и дроны
20.12.2017
Выбор РИА Новости: главные военные события 2017 года
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
31.03.2014
Белорусское небо будет под защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.10 03:00
  • 44
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:43
  • 1
Операция - талый снег
  • 11.10 01:40
  • 1
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 11.10 01:23
  • 34897
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»
  • 10.10 10:07
  • 0
У коллективного Запада к Беларуси свои счеты. А у Минска и Москвы трезвые расчеты
  • 10.10 09:30
  • 1
На одном из заводов на северо-западе РФ пройдет ремонт подлодки "Новороссийск"
  • 10.10 04:51
  • 2
Медведев провел новое совещание по расширению производства в рамках гособоронзаказа
  • 10.10 01:25
  • 1
Герой России Мурадов назначен командующим ВВО
  • 09.10 19:13
  • 136
Подстава над Идлибом