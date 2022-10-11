Войти
Военное обозрение

Власти Китая прокомментировали ракетные удары по объектам Украины

198
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китайская Народная Республика рассчитывает на как можно более скорую разрядку ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Корреспондент агентства Reuters попросил прокомментировать произошедшие сегодня ракетные удары по Киеву и другим городам Украины. Они были совершены вскоре после взрыва на Крымском мосту, который президент РФ Владимир Путин назвал террористическим актом.

Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Мы надеемся, что ситуация разрядится как можно скорее,

- заявила официальный представитель МИД Китая.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что выступали и продолжают выступать за политический диалог, за то, чтобы вооружённый конфликт завершился как можно скорее.

Такой ответ китайской стороны, в отличие от резко негативных комментариев представителей НАТО и ряда западных стран, свидетельствует о том, что Пекин продолжает придерживаться максимальной сдержанности в оценке событий на Украине. Даже столь мощная ракетная атака не смогла заставить КНР давать комментарии с осуждением действий российской стороны.

Напомним, что сегодня, 10 октября, Россия нанесла не менее 100 ракетных ударов по территории Украины. Многие регионы страны остались без электричества, теплоснабжения и горячей воды, а также без электрифицированного транспорта.

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ отметил, что удары наносились высокоточным оружием по критически важной инфраструктуре Украины и назвал их ответом на теракты, совершенные украинскими спецслужбами против российской гражданской инфраструктуры.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
27.05.2022
Киссинджер против Сороса: кто прав насчет России и Украины?
26.05.2022
Новый арабский посредник между Россией и Западом
23.05.2022
Почему большинство человечества отказалось осуждать Россию
17.05.2022
На Украине Россия выбрала меньшее из зол
26.04.2022
В основе отношений Азии и России лежат интересы, а не ценности
29.04.2021
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
06.05.2020
Программные цели Путина на 2020 год: выводы для Украины (Еспресо, Украина)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.10 03:00
  • 44
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
  • 11.10 02:52
  • 1
Минобороны показало уничтожение из "Корнетов" колонны бронетехники ВСУ
  • 11.10 01:43
  • 1
Операция - талый снег
  • 11.10 01:40
  • 1
Премьер Израиля осудил ракетные удары по городам Украины
  • 11.10 01:27
  • 1
Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ
  • 11.10 01:23
  • 34897
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.10 22:14
  • 2
Кадыров заявил, что еще 70 тыс. бойцов из Чечни готовы присоединиться к проведению СВО
  • 10.10 16:55
  • 0
Беларусь и Россия усиливают защиту Союзного государства
  • 10.10 14:32
  • 0
Зеленский определился с будущим обликом своей страны, но места для народа Украины в ней нет
  • 10.10 11:44
  • 3
Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»
  • 10.10 10:07
  • 0
У коллективного Запада к Беларуси свои счеты. А у Минска и Москвы трезвые расчеты
  • 10.10 09:30
  • 1
На одном из заводов на северо-западе РФ пройдет ремонт подлодки "Новороссийск"
  • 10.10 04:51
  • 2
Медведев провел новое совещание по расширению производства в рамках гособоронзаказа
  • 10.10 01:25
  • 1
Герой России Мурадов назначен командующим ВВО
  • 09.10 19:13
  • 136
Подстава над Идлибом