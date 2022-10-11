Власти Китая прокомментировали ракетные удары по объектам Украины

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Китайская Народная Республика рассчитывает на как можно более скорую разрядку ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

Корреспондент агентства Reuters попросил прокомментировать произошедшие сегодня ракетные удары по Киеву и другим городам Украины. Они были совершены вскоре после взрыва на Крымском мосту, который президент РФ Владимир Путин назвал террористическим актом.

Мы приняли к сведению соответствующие сообщения. Мы надеемся, что ситуация разрядится как можно скорее,

- заявила официальный представитель МИД Китая.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что выступали и продолжают выступать за политический диалог, за то, чтобы вооружённый конфликт завершился как можно скорее.

Такой ответ китайской стороны, в отличие от резко негативных комментариев представителей НАТО и ряда западных стран, свидетельствует о том, что Пекин продолжает придерживаться максимальной сдержанности в оценке событий на Украине. Даже столь мощная ракетная атака не смогла заставить КНР давать комментарии с осуждением действий российской стороны.

Напомним, что сегодня, 10 октября, Россия нанесла не менее 100 ракетных ударов по территории Украины. Многие регионы страны остались без электричества, теплоснабжения и горячей воды, а также без электрифицированного транспорта.

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности РФ отметил, что удары наносились высокоточным оружием по критически важной инфраструктуре Украины и назвал их ответом на теракты, совершенные украинскими спецслужбами против российской гражданской инфраструктуры.