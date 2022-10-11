Минобороны сообщило о достижении цели массированного удара по Украине

Минобороны России: все назначенные объекты на Украине поражены, цель достигнута

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские военные поразили все цели массированного удара по объектам на Украине, сообщили в Минобороны.

"Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.

Как отметил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности, эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту в минувшие выходные, и другие организованные ими нападения на объекты гражданской инфраструктуры.

Президент напомнил об актах атомного терроризма против Курской и Запорожской АЭС, убийствах общественных деятелей, журналистов и ученых на территории России и Украины. Также Путин рассказал, что Киев пытался подорвать газопровод "Турецкий поток". Кроме того, по его словам, "всем хорошо известен конечный бенефициар" атаки на российские трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2".

Глава государства подчеркнул, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.

Украинские СМИ в понедельник утром сообщили о взрывах по всей стране — Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.

В некоторых регионах прекратилось электро- и водоснабжение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть погибшие и раненые.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе повреждены объекты критической инфраструктуры. В столице остановили поезда метро, все подземные станции работают как укрытия.