США и Япония провели совместные военные учения

Наземные силы самообороны Японии и Военно-морские силы США провели в понедельник совместные учения, в рамках которых были задействованы реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает агентство Киодо.

Учения были открыты для СМИ. Они проходили на учебном полигоне Яусубэцу. В маневрах приняли участие около 150 служащих наземных сил самообороны, дислоцированных на Хоккайдо и около 40 военнослужащих ВМС США с Окинавы.

Также в ходе учений была проведена симуляция нападения условного противника на японские отдаленные острова.

"Японские и американские военнослужащие провели проверку координации между системами, также были выпущены в общей сложности 24 ракеты из системы залпового огня по цели, отдаленной на расстояние 13 километров", - отмечается в сообщении агентства.

Подчеркивается, что совместные учения являются частью маневров, проводимых Японией и США с 1 по 14 октября.