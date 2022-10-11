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США и Япония провели совместные военные учения

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Американские реактивные системы залпового огня HIMARS
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / DVIDSHUB

США и Япония провели совместные военные учения

Наземные силы самообороны Японии и Военно-морские силы США провели в понедельник совместные учения, в рамках которых были задействованы реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает агентство Киодо.

Учения были открыты для СМИ. Они проходили на учебном полигоне Яусубэцу. В маневрах приняли участие около 150 служащих наземных сил самообороны, дислоцированных на Хоккайдо и около 40 военнослужащих ВМС США с Окинавы.

Также в ходе учений была проведена симуляция нападения условного противника на японские отдаленные острова.

"Японские и американские военнослужащие провели проверку координации между системами, также были выпущены в общей сложности 24 ракеты из системы залпового огня по цели, отдаленной на расстояние 13 километров", - отмечается в сообщении агентства.

Подчеркивается, что совместные учения являются частью маневров, проводимых Японией и США с 1 по 14 октября.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
HIMARS
Проекты
Военные учения
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