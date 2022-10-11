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ТАСС

Слуцкий: военную помощь Киеву от Запада следует расценивать как пособничество террористам

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий.
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что все предупреждения Россией были сделаны, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует "по слогам несколько раз прочесть слова президента РФ".

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Оказание военной помощи Киеву со стороны Запада следует расценивать как пособничество террористам. Об этом заявил в понедельник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"И к истеричным призывам украинского режима к своим западным кукловодам о наращивании поставок оружия: новую военную помощь Киеву со стороны Запада следует расценивать как пособничество террористам со всеми вытекающими", - написал политик в своем Telegram-канале.

Слуцкий также подчеркнул, что все предупреждения Россией были сделаны, президенту Украины Владимиру Зеленскому следует "по слогам несколько раз прочесть слова президента РФ". "Любые теракты повлекут не менее жесткий ответ, соответствующий масштабу уровня угроз. [Президент РФ] Владимир Путин все сказал предельно четко: Россия дала жесткий ответ террористическому государству", - добавил Слуцкий.

В понедельник на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ Путин предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжить совершать теракты на территории РФ, ответы будут жесткими. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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