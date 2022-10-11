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Интерфакс-АВН

Двигатели ОДК штатно отработали при пуске ракеты "Союз-2.1б" с Плесецка

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Ракета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Двигатели ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей утром понедельника с космодрома Плесецк, обеспечили успешный вывод на орбиту навигационного спутника, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех").

"Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные самарским предприятием "ОДК-Кузнецов", обеспечили успешный старт ракеты "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К", - говорится в сообщении.

Выведенный ракетой-носителем "Союз-2.1б" спутник пополнил группировку из 25 аппаратов на орбите, сказали в ОДК.

"Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя "Союз-2.1б" двигатели производства "ОДК-Кузнецов" отработали штатно. Космический аппарат выведен на целевую орбиту в расчетное время", - сообщили в корпорации.

В Минобороны РФ ранее заявили, что навигационный космический аппарат "Глонасс-К" уже принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Титова Космических войск ВКС РФ.

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", - сказали в военном ведомстве.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
РД-107
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
ОДК УК
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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