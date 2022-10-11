Двигатели ОДК штатно отработали при пуске ракеты "Союз-2.1б" с Плесецка

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Двигатели ракеты "Союз-2.1б", стартовавшей утром понедельника с космодрома Плесецк, обеспечили успешный вывод на орбиту навигационного спутника, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех").

"Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные самарским предприятием "ОДК-Кузнецов", обеспечили успешный старт ракеты "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К", - говорится в сообщении.

Выведенный ракетой-носителем "Союз-2.1б" спутник пополнил группировку из 25 аппаратов на орбите, сказали в ОДК.

"Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя "Союз-2.1б" двигатели производства "ОДК-Кузнецов" отработали штатно. Космический аппарат выведен на целевую орбиту в расчетное время", - сообщили в корпорации.

В Минобороны РФ ранее заявили, что навигационный космический аппарат "Глонасс-К" уже принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Титова Космических войск ВКС РФ.

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", - сказали в военном ведомстве.