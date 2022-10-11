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РИА Новости

Германия пообещала отправить Украине системы ПВО

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Флаг Германии
Флаг Германии.
Источник изображения: © Flickr / tjuel

Минобороны ФРГ пообещало Украине системы ПВО

МОСКВА, 10 октября/ Радио Sputnik. Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт осудила ракетные удары по территории Украины и пообещала Киеву отправку четырех современных систем ПВО средней дальности IRIS-T, передает РИА Новости.

"Министр обороны Кристина Ламбрехт решительно осуждает недавние российские ракетные обстрелы Киева и ряда других городов Украины. Украинское гражданское население больше всего страдает от участившихся обстрелов критически важных объектов инфраструктуры. Поведение России – это дальнейшая неприемлемая эскалация. По этой причине необходимо продолжать поддерживать Украину в ее борьбе – особенно современными системами противовоздушной обороны", – говорится в сообщении Минобороны ФРГ.

Ламберхт пообещала, что одну из четырех систем ПВО IRIS-T Украине передадут "в самые короткие сроки".

Украинские СМИ утром в понедельник стали распространять информацию о взрывах в Киеве и Киевской области, также о повреждениях объектов инфраструктуры в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровненской и Полтавской областей.

Позднее Минобороны РФ заявило о массированном ударе высокоточным оружием по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Австрия призвала Россию прекратить ракетные обстрелы Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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