Германия пообещала отправить Украине системы ПВО

Минобороны ФРГ пообещало Украине системы ПВО
МОСКВА, 10 октября/ Радио Sputnik. Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт осудила ракетные удары по территории Украины и пообещала Киеву отправку четырех современных систем ПВО средней дальности IRIS-T, передает РИА Новости.
Ламберхт пообещала, что одну из четырех систем ПВО IRIS-T Украине передадут "в самые короткие сроки".
Украинские СМИ утром в понедельник стали распространять информацию о взрывах в Киеве и Киевской области, также о повреждениях объектов инфраструктуры в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровненской и Полтавской областей.
Позднее Минобороны РФ заявило о массированном ударе высокоточным оружием по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Австрия призвала Россию прекратить ракетные обстрелы Украины.