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ЦАМТО

Компания Nammo разработает новые боеприпасы для ОБТ K2

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Один из образцов нового южнокорейского танка Hyundai Rotem К2 Black Panther во время испытаний на воздействие холода с искусственно создаваемым обледением с помощью установленной на танке холодильной установки (температура на поверхности брони -32 градуса
Один из образцов нового южнокорейского танка Hyundai Rotem К2 Black Panther во время испытаний на воздействие холода с искусственно создаваемым обледением с помощью установленной на танке холодильной установки (температура на поверхности брони -32 градуса С), 19.02.2019.
Источник изображения: Defense Acquisition Program Administration / The Korea Times

ЦАМТО, 10 октября. Норвежская компания Nammo 5 октября объявила о подписании контракта на разработку новых современных 120-мм боеприпасов для основного боевого танка (ОБТ) K2 производства южнокорейской Hyundai Rotem.

Как заявил вице-президент по системам большого калибра компании Nammo Аудун Дотсет, соглашение с компанией Hyundai Rotem Company (HRC) расширит портфель современных боеприпасов для основного боевого танка K2. Это позволит предоставить более мощные боеприпасы для стран НАТО, на вооружении которых могут быть приняты ОБТ K2, включая Норвегию. По заявлению компании, она уже провела первые испытательные стрельбы.

Начальная стоимость соглашения между двумя компаниями о проведении НИОКР составила 5 млн. долл. Предположительно, если Nammo в конечном итоге будет производить и поставлять 120-мм боеприпасы заказчикам ОБТ K2, стоимость продажи превысит 100 млн. долл. Недавно Польша подписала контракт на закупку 180 танков K2. В общей сложности Польша может приобрести до 1000 ОБТ K2. Норвегия в настоящее время находится на завершающей стадии выбора нового ОБТ для своих сухопутных войск. ОБТ K2 является одним из двух кандидатов.

Первоначально Nammo приступит к работам по интеграции имеющихся 120-мм боеприпасов для обеспечения высокий безопасности, а также совместимости с ОБТ K2. В средне- и долгосрочной перспективе Nammo совместно с Hyundai Rotem Company также рассчитывает завершить разработку программируемого взрывателя. Это позволит ОБТ K2 применять боеприпасы в различных режимах в зависимости от боевой обстановки, с воздушным подрывом в качестве одного из вариантов.

По мнению вице-президента HRC Эйисонга Ли (Euiseong Lee), соглашение между компаниями позволит подготовить ОБТ K2 для европейского рынка. Сегодня K2 полностью совместим с боеприпасами стандарта НАТО, а сотрудничество с Nammo обеспечит надежность поставок новых боеприпасов как для Норвегии, так и для других покупателей ОБТ K2 в Европе.

Первые успешные испытательные стрельбы новыми боеприпасами воздушного подрыва прошли на полигоне Рена в Норвегии во время испытаний танков K2 прошлой зимой. Для облегчения дальнейших НИОКР, HRC установит на постоянной основе в испытательном центре Nammo Raufoss орудие, идентичное применяемому на ОБТ K2.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Польша
Южная Корея
Продукция
K2
Компании
Hyundai
Проекты
NATO
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